Toirano, Gianfranca Lionetti lascia il posto da vice sindaco: subentra Deni Aicardi, redistribuite le deleghe ad assessori e consiglieri

Toirano. Gianfranca Lionetti si è dimessa dal suo incarico di vice sindaco di Toirano. Le dimissioni, dovute a ragioni personali, sono state presentate al primo cittadino Giuseppe De Fezza il 22 novembre scorso.

“A malincuore le ho accettate per tutto il lavoro che Gianfranca ha svolto in questi anni per Toirano, da sindaco prima e da vice sindaco ora – spiega De Fezza – In lei abbiamo sempre trovato un punto fermo a livello amministrativo grazie alle sue competenze e alla sua grande voglia di essere aggiornata su tutte le dinamiche legislative. Rimarrà con noi ma con un ruolo, come da lei richiesto da consigliere con deleghe al bilancio, tributi, patrimonio, affari generali e legali”.

De Fezza ha sfruttato l’occasione per dare il via ad una “riorganizzazione della mia giunta, che comunque avevamo già pensato essendo giunto a metà del mio mandato da sindaco. La carica di vice sindaco sarà ricoperta da Deni Aicardi, che si era già distinta durante le elezioni per il numero di preferenze conseguite. A lei saranno assegnate le deleghe già in parte ricoperte in questi anni: politiche sociali e giovanili, centro ragazzi, Erp e social housing, innovazione tecnologica, digitalizzazione e sistemi informativi, rapporti con frazione e borgate, associazioni, sport, ambiente, nettezza urbana, agricoltura – valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, artigianato ed attività produttive. Come nuovo assessore entrerà in giunta, grazie al lavoro svolto in questi due anni e mezzo al mio fianco Claudio Oddo, con l’attribuzione delle deleghe a grotte, lavori pubblici, edilizia cimiteriale, manutenzione parchi, arredo urbano, viabilità, sottoservizi, polizia municipale, protezione civile”.

Riviste anche le deleghe ai consiglieri, per ottenere “un assetto migliore con questo sviluppo”. A Piero Beccaria sono stati assegnati gli incarichi a servizi demografici, affari generali, servizi al cittadino, servizi cimiteriali, valorizzazione e salvaguardia della memoria storica; a Roberta Tognoloni turismo e manifestazioni, servizi scolastici e nido, edilizia scolastica, commercio, outdoor; a Nicola Panizza cultura, museo, biblioteca, patrimonio storico, comitato gemellaggi, fondi europei; a Federica Moreno pubblica illuminazione, energie rinnovabili, igiene urbana, verde pubblico.

“E’ un po’ come accade nelle macchine, una revisione dopo un certo periodo è giusto farla, per ripartire ancora più uniti e motivati. i primi anni di questo mandato non sono stati semplici per quella che è stata la situazione socio economica generale, a cui si è sommata la pandemia a causa del Covid-19 , ancora in corso. Come sindaco sono orgoglioso del lavoro fatto da tutta la squadra, conscio del fatto che che sia stato duro e faticoso, soprattutto per i nuovi eletti , lavorare in queste difficili condizioni al contorno. Ma credo di poter dire che Toirano sia riuscita a traguardare il periodo più difficile e che oggi ci sia la voglia e la volontà di rivedere le piazze piene, le attività commerciali a pieno regime e il paese vivo come da sempre riferimento per la Val Varatella. Confido in questo nuovo assetto della mia amministrazione per poter essere da guida e da supporto a questa ripartenza”.