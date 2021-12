Toirano, il Comune aiuta 12 famiglie a pagare la Tari

Toirano. Il Comune di Toirano stanzia 8 mila euro per estinguere il debito residue in alcuni casi e rateizzare il rimanente in altri per quanto riguarda il debito di alcuni contribuenti sulla Tari.

Con determina del Responsabile del procedimento n. 503 del 6/12/2021 il Comune di Toirano ha stanziato 8.328,80 euro provenienti dal capitolo “Misure urgenti di solidarietà comunale(Covid -19)” del bilancio pluriennale 2021/2023, all’uopo ricevute e destinate a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Le famiglie che beneficeranno di tale aiuto sono state individuate dal Coordinatore d’Ambito ATS20 e risultano circa 12.

“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che, con l’avvento delle prossime festività natalizie, l’Amministrazione comunale di Toirano, sensibile ai bisogni e vicina alle famiglie in difficoltà, ha deciso di venire loro incontro con lo sgravio di parte dei tributi arretrati”, dichiarano il sindaco Giuseppe De Fezza e l’Assessor ai Servizi Sociali Denise Aicardi.

“Grazie ad un lavoro svolto in sinergia tra servizi sociali e gli uffici comunali competenti, le famiglie individuate, si troveranno un debito a saldo inferiore a quello dovuto inizialmente, con una riduzione variabile valutata singolarmente per ogni situazione. Sarà cura degli uffici competenti, avviare la pratica per la rateizzazione a saldo del restante debito. Ma non saranno le uniche misure a favori dei cittadini ad oggi in difficoltà. Ci sono ancora buoni spesa che saranno distribuiti in prossimità del Natale che daranno un piccolo aiuto alle famiglie e a partire da gennaio inizieremo a programmare il nuovo bando affitti, con fondi siua comunali che da Regione Liguria. Il momento storica risulta davvero difficile e faticoso, ma con l’aiuto e la collaborazione di tutti, siamo certi di portare un po’ di sollievo ai nostri concittadini”, concludono i due amministratori.