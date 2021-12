Toirano, al via la pulizia del Varatella e del Barescione. De Fezza: “Sempre attenti alla prevenzione e alla difesa del suolo”

Toirano. Prenderanno il via lunedì 6 dicembre i lavori della pulizia dei due principali corsi d’acqua che attraversano il centro di Toirano.

Gli interventi si collocano “in linea di continuità con la filosofia dell’amministrazione che da sempre ha dimostrato in questi anni di essere sensibile rispetto alla necessità di promuovere interventi di mitigazione dei rischi legati alla difesa del suolo – spiega il sindaco Giuseppe De Fezza – A tal proposito mi preme ricordare gli importanti lavori di messa in sicurezza del territorio realizzati durante il primo mandato 2014/2019 quando ero assessore ai lavori pubblici e in via di ultimazione nell’attuale mandato di sindaco”.

“Come ogni anno, anche quest’anno, malgrado le difficoltà di bilancio, oltre a ricevere un contributo regionale (come specificato nella delibera numero 578 del 2021) per un importo di circa 7.206,92 euro, sono stati aggiunti altri 7.000 euro dal bilancio comunale per realizzare così una pulizia più efficace. Come ben saprà chi mastica la lingua dell’amministrazione pubblica tutto ciò ha comportato un po’ di tempo per organizzare e trovare le risorse. Quindi, mentre qualcuno della minoranza sentenziava sui social sostenendo che l’amministrazione non curava l’immagine e la manutenzione del paese, i miei uffici e tutta l’amministrazione di cui faccio capo era al lavoro per arrivare al risultato che vedrete a partire da lunedì”.

I punti oggetti di pulizia di canne ed infestanti interesseranno tratti del torrente Varatella compresi dal ponte della Certosa fino all’inizio della zona dei Canepari e tratti del torrente Barescione.

“Inoltre verrà eseguita una pulizia straordinari da piante infestanti anche lungo il rio Sgorini a monte dell’attraversamento della Provinciale Sp60”, conclude il sindaco.