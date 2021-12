Toelettatura cani aperti oggi: come trovare quello più adatto alle tue esigenze 

Se sei alla ricerca di servizi di toelettatura cani aperti oggi sai già che potrebbe essere difficile rimediare un appuntamento a breve. Difatti questo tipo di servizio viene erogato solo previa prenotazione dal momento che, a seconda della grandezza e del carattere del cane può richiedere anche parecchio tempo di lavoro. Chiaramente non tutti i cani sono uguali e, pertanto, il toelettatore si organizza tramite un’agenda di appuntamenti con la quale gestisce sia i servizi più impegnativi che quelli che potrà erogare più rapidamente.

Toelettatura cani aperti oggi: perché è importante prenotare

Per esempio, se hai un cane molto sporco, a pelo lungo e difficile da trattare ci vorrà sicuramente più tempo rispetto ad un cucciolo che ha bisogno di un bagnetto semplice e di una spuntatina alle unghie. Per questo conviene sempre organizzarsi con largo anticipo per prenotare l’appuntamento ed essere accolti con efficienza e rapidità.

Inoltre, le attuali norme per il distanziamento impongono un numero limitato di persone all’interno delle attività commerciali, pertanto non è più possibile presentarsi senza appuntamento. Tuttavia, alcune volte i nostri amati cani combinano dei pasticci e quindi potrebbero servirti con una certa urgenza negozi di toelettatura cani aperti oggi nelle vicinanze. Come fare?

Come trovare una soluzione?

Fortunatamente oggi esistono tantissimi servizi che tramite una semplice ricerca in rete ti permettono di trovare rapidamente ciò che ti serve e in qualunque orario o zona. Ti basterà eseguire una semplice ricerca online grazie alla quale reperirai un sacco di informazioni sui servizi di toelettatura cani aperti oggi, sui recapiti, sull’indirizzo e via discorrendo.

Non dovrai fare altro che telefonare e chiedere se c’è la possibilità di inserire il tuo cane tra gli appuntamenti della giornata sperando che ci sia posto. Ovviamente ti suggeriamo di spiegare sempre durante la telefonata che tipo di cane hai assieme al tipo di pelo, al carattere e alla facilità o meno di poterlo infilare in vasca, lavare, asciugare e così via.

Il toelettatore dovrebbe essere sempre informato circa l’attitudine di un cane che non conosce e che non ha mai trattato prima perché si deve pur sempre organizzare. Ci sono tanti cani che non hanno alcun problema a farsi toccare dagli sconosciuti così come ce ne sono altri che, invece, non ne vogliono sapere.

Quali servizi offre un toelettatore per cani?

Questo professionista è specializzato in cura e benessere del cane, soprattutto per ciò che riguarda l’igiene. Pertanto, lava, pettina e igienizza il cane utilizzando appositi cosmetici per il pelo e per la cute del cane. Inoltre, si occupa di tagliare le unghie, sistemare il taglio del pelo. Per diventare toelettatore occorre conseguire un diploma dopo aver frequentato corsi di formazione appositi dai quali i professionisti apprendono come trattare, sollevare e toccare un cane e quali soni i trattamenti che migliorano il benessere dei nostri amici a quattro zampe. Ciò nonostante alcuni cani potrebbero avere comportamenti meno collaborativi e, proprio per questo, è importante informare anzitempo il toelettatore che si organizzerà per rendere l’esperienza il più possibile piacevole.