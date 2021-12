“Testa di Rapa”, libro di Gino Rapa in testa alle classifiche: pronto a oltrepassare i confini della Liguria

Albenga. Dalla sua uscita, a fine Novembre, il libro “Testa di Rapa”, opera prima di Gino Rapa, dei Fieui di Caruggi ingauni, è in testa alle classifiche dei libri più venduti.

In soli venti giorni ha superato il migliaio di copie ed è in continua ascesa, lasciando nettamente staccati veri colossi come Ken Follet o Donato Carrisi. Edito da una piccola casa editrice, la Delfino Moro di Albenga, si è rivelato il libro di Natale 2021. “E non solo – sottolinea la libraia Laura Quarta – mai negli ultimi anni abbiamo registrato un così rapido e forte risultato nelle vendite”.

L’autore ne è ovviamente soddisfatto: “Mi aspettavo una buona accoglienza, ma non in queste proporzioni. Ringrazio tutti, in particolare coloro che, avendo già letto il libro, condividono con me e con altri il loro apprezzamento e, addirittura, mi chiedono già il seguito. Vedremo. Ma, a questo punto un ‘Testa di Rapa 2′ diventa davvero possibile e probabile”.

Certamente hanno contribuito al successo la prefazione di Fiorella Mannoia e il lancio che ne ha fatto Antonio Ricci a Striscia la notizia, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che addirittura hanno definito Gino Rapa “un mito”.

Diego Delfino, titolare della casa editrice, colto un po’ di sorpresa da questo successo, sta cercando di fare oltrepassare al libro i confini della Liguria: “Sapevo che Gino Rapa è persona amata e stimata, con un grande seguito, ma non mi attendevo questa marea di consensi. Purtroppo le piccole case editrici sono penalizzate dai costi per una distribuzione nazionale, ma sicuramente ‘Testa di Rapa’ merita una ribalta italiana e faremo il possibile per riuscirci”.

Intanto, grazie anche alle vendite on line (il libro è presente su ebay) e al passaparola copie del libro sono state spedite ovunque dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. ‘Testa di Rapa’ è arrivato a Lille in Francia e persino a Houston nel Texas e nel Vietnam.

E’ importante ricordare che “l’acquisto del libro contribuirà a fornire materiale sanitario al Reparto TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell’Ospedale Gaslini di Genova”.