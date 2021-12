Girano a bordo di un Fiorino e di una Citroen rubati: fermati dai carabinieri

Villanova d’Albenga. Due sono gli extracomunitari, con numerosi precedenti, irregolari nel territorio dello stato, fermati e controllati a bordo di due mezzi (Fiorino e Citroen) rubati nei giorni scorsi ad Alassio e Finale Ligure, dai carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga ed Andora.

Lunedì 13 dicembre, nella zona industriale di Villanova d’Albenga, i carabinieri, impegnati nel presidio del territorio, hanno notato un Fiorino il cui conducente, alla vista dei militari, ha improvvisamente accelerato allo scopo di dileguarsi. Il tentativo di darsi alla fuga è stato vanificato dalla fulminea corsa di un giovane carabiniere che lo ha rincorso e bloccato.

Il mezzo in questione, dai successivi accertamenti effettuati, era stato rubato nella notte di lunedì ad Alassio, nei pressi delle locali FF.SS., dove si trovava parcheggiato. Il proprietario, della provincia di Cuneo, che ne aveva denunciato il furto, è stato chiamato per il riconoscimento e contestuale consegna. Per il conducente del mezzo (30 anni) è scattata la denuncia per ricettazione.

Stessa sorte per un altro giovane straniero, che, ieri, è stato notato a bordo di una Citroen, il cui atteggiamento sospetto non è passato inosservato ai carabinieri della stazione di Andora, che hanno proceduto al controllo del conducente, al quale, con una manovra repentina, gli è stata sbarrata la strada per neutralizzare eventuali tentativi di fuga.

Il sospetto dei carabinieri era fondato. La macchina era stata rubata nel primo mattino a Pietra Ligure. Il proprietario del mezzo, che non si era ancora accorto del furto, chiamato per il riconoscimento, ha poi denunciato il furto nella tarda mattinata.

Per il giovane (25 anni), già gravato da altri precedenti specifici di polizia, è scattata la denuncia per furto.

Il controllo del territorio da parte di tutti i reparti dipendenti della Compagnia di Alassio continuerà nei prossimi giorni in ogni ambito territoriale di pertinenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. La vigilanza si sostanzierà anche nella verifica, a campione, dei locali pubblici, dei mezzi di trasporti, dei luoghi di aggregazione popolare, allo scopo di garantire l’osservanza delle attuali misure governative di contenimento del COVID.