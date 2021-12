Teatro “Chebello” di Cairo specchio della crisi del cinema. Eiraldi: “Quindici spettatori sotto Natale”

Cairo Montenotte. Appena 15 spettatori in due giornate, sotto Natale. È questa, purtroppo, la fotografia del cinema “Chebello” di Cairo Montenotte, specchio suo malgrado di una crisi nazionale per tutto il settore.

A renderlo noto, attraverso un post via Facebook, è stato il direttore artistico Silvio Eiraldi: “Al cinema ‘Chebello’ è in programma la prima visione nazionale di ‘Sing 2’: giovedì sera, spettatori 2; pomeriggio di Natale, spettatori zero; sera di Natale, spettatori 13. Ma lo staff ritiene che questo calo verticale non possa essere giustificato esclusivamente dal crescente aumento dei contagi”.

Secondo Eiraldi, infatti, “come dimostrato anche dalle numerose telefonate pervenute”, la situazione sarebbe anche figlia di indiscrezioni, poi rilevatesi errate riportate dagli organi di stampa in merito alle restrizioni previste dal “decreto Natale”.

“Purtroppo almeno da metà dicembre, a proposito delle decisioni che il Governo avrebbe preso il 23, tutti gli organi di stampa, i talk show, gli ‘addetti ai lavori’ indicavano come molto probabile, per cinema e teatri, l’obbligo di tampone per i possessori di super green pass. Ciò poi non si è concretizzato (né sarebbe stato possibile), ma nella mente di tante persone è rimasta tale convinzione, o almeno il dubbio”.

“Purtroppo non riusciremo a limitare il danno che tali affermazioni avventate ci stanno provocando ma ribadiamo che per assistere alle nostre proiezioni, rese più sicure dall’autoriduzione dei posti e dal distanziamento, è sufficiente possedere un green pass valido e indossare correttamente la mascherina Ffp2 per tutta la durata della proiezione”, ha concluso.