“Tampone antigenico ok per il Green Pass ma non per evitare un focolaio a scuola”: rabbia di un genitore

Carcare. Scrivo questo sfogo da genitore, che crede nelle istituzioni, ma purtroppo si scontra con l’inefficienza del sistema, creando potenziali danni alla collettività.

Venerdì 10 dicembre, la mamma di una compagna di classe di mia figlia ci comunica che sua figlia è risultata positiva ad un tampone antigenico fatto perchè il fratello sintomatico è appena risultato positivo ad un molecolare. Attiva subito scuola, pediatra e Asl per la notifica e resta in attesa della ‘chiamata’ per il molecolare: perchè il collo di bottiglia è proprio questo, il tampone antigenico non è un test ‘ufficiale’ e quindi ha bisogno di una conferma da parte di un molecolare, altrimenti la scuola non considera attendibile la notifica e non attiva nessun protocollo nei confronti dei contatti stretti.

A questo punto io mi chiedo, se non è un test attendibile, perché per andare sui mezzi di trasporto, al lavoro, in hotel, sulle piste da sci, per chi non ha il vaccino è un test riconosciuto e valido per il Green Pass, mentre per attivare un protocollo che può evitare lo sviluppo di un focolaio (oltretutto in un contesto dove non vige l’obbligo della vaccinazione per gli studenti) non vale?

Ad oggi, 13 dicembre, la ragazza non è stata ancora chiamata per il molecolare. Risultato: abbiamo una classe che continua le sue lezioni in presenza e solo la fortuna può salvarla dalla nascita di un focolaio di Covid. Vi sembra una situazione accettabile a due anni dallo scoppio della pandemia?

R.M., mamma di un’alunna della Scuola Secondaria di Primo Grado di Carcare