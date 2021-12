Super Green Pass, prima giornata di controlli: tutto ok negli esercizi pubblici e sui bus di TPL Linea

Savona. Buona la prima? Per ora nel savonese l’introduzione del Super Green Pass e le nuove regole del decreto anti-Covid varato dal Governo non ha visto particolari criticità o problemi. Il certificato verde valido solo con vaccinazione o guarigione dal Covid da oggi è indispensabile per sedersi al chiuso in bar e ristoranti e per tutte le attività che fino ad oggi richiedevano il semplice green pass (esclusi luoghi di lavoro e mezzi di trasporto pubblico).

Bar, esercizi pubblici e ristoranti hanno provveduto regolarmente all’aggiornamento dell’App Verifica C19 per i necessari controlli ai clienti seduti all’interno delle varie attività: “Dai riscontri avuti un esordio senza particolari intoppi – afferma Pasquale Tripodoro, presidente provinciale Fipe-Confcommercio -. Alla fine, per la nostra categoria ed il nostro settore è cambiato poco, il green pass andava chiesto anche prima, ora semplicemente l’app ci dice se è un green pass rafforzato o no: nel caso non lo sia, non possiamo far accomodare i clienti”.

“Per quanto ci riguarda non credo che questa ulteriore stretta avrà ripercussioni sulla clientela, le persone si sono abituate così…” aggiunge. “Se queste misure sono utili ad evitare un peggioramento della situazione sanitaria e quindi nuove restrizioni o peggio chiusure per noi ben vengano”.

Tutti i pubblici esercizi savonesi, quindi, stanno facendo la loro parte nel verificare l’osservanza dei nuovi obblighi, tuttavia “è chiaro che i controlli sono un aggravio per le attività e per il personale, impegnato magari più nelle ispezioni che nel servizio, in particolare quando bar o ristoranti sono pieni e, fortunatamente, il lavoro non manca. Continueremo comunque nel nostro dovere con grande senso di responsabilità” conclude Tripodoro.

Sul fronte dei controlli messi in atto dalle forze dell’ordine la prima giornata è stata ancora di “preparazione”, con alcune verifiche a campione svolte a macchia di leopardo nelle località del savonese. La macchina organizzativa, con risorse e personale, è comunque attiva e sotto il costante coordinamento della Prefettura.

E da oggi al via anche i controlli sui viaggiatori che scendono dal bus: obbligo green pass sui mezzi del trasporto pubblico locale con l’entrata in vigore del nuovo decreto anti-Covid.

Grazie all’App Verifica C-19 ispezioni ai passeggeri alle fermate dell’autobus. I controlli specifici sulla certificazione richiesta sono affidati alle forze dell’ordine, mentre il personale viaggiante, nell’ambito dell’attività sui titoli di viaggio, è a supporto di agenti e altri operatori di polizia, secondo quanto disposto dalla stessa Prefettura di Savona.

Per quanto riguarda le sanzioni previste, chi accederà sui mezzi pubblici senza green pass rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

“Lavoriamo in sinergia con le forze dell’ordine – spiegano il presidente dell’azienda di trasporto savonese Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso –, da un lato per una maggior efficacia dei controlli, dall’altro per la sicurezza sui nostri bus del personale e di tutti gli utenti, anche a integrazione rispetto ai dispositivi avviati già nel corso dell’estate”.

Fino ad ora, secondo i primi dati sui controlli, nessuna sanzione (ad Alassio, ad esempio, cinque poliziotti e due finanzieri hanno controllato circa 70 persone): “Il primo obiettivo è quello di informare, abituare i cittadini e la nostra utenza alle nuove regole in vigore per i mezzi pubblici”.

Occorre ricordare che il green pass obbligatorio per salire sul bus è quello ‘base’ che può essere ottenuto sia con il tampone quanto con il vaccino. Dal green pass sono esentati gli under 12.

Durante la prima giornata di controlli positiva anche la risposta dei viaggiatori e dell’utenza, che ha compreso l’importanza della sicurezza sanitaria sui mezzi pubblici per fronteggiare ancora l’emergenza pandemica ed evitare un peggioramento della situazione.

“Massima collaborazione e coordinamento operativo con le forze dell’ordine e la Prefettura sulle nuove regole: invitiamo tutti i viaggiatori al rispetto delle disposizioni, convinti che i vantaggi saranno per tutta la comunità. L’obiettivo è quella di arginare ogni possibile escalation del virus”.