Super green pass o green pass ‘base’? Ecco come avverranno i controlli per distinguerli

Roma. Lunedì entreranno in vigore le regole previste dall’ultimo decreto del governo, tra cui l’introduzione del super green pass. In questi giorni, però, in molti si sono chiesti come avverranno i controlli, che si preannunciano più rigidi e serrati. Per distinguere il certificato “base” (quello ottenuto con il tampone) da quello “super” (per vaccinati e guariti) basterà aggiornare l’app del ministero della Salute ‘Verifica C19‘.

La nuova versione della App presenta infatti una modifica: la possibilità di selezionare il tipo di verifica che si vuole effettuare.

Se si seleziona la ‘verifica base‘, la app riconoscerà tutti i green pass, quelli ottenuti in seguito a vaccinazione, ad un certificato di guarigione o all’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico. Se, invece, si seleziona la ‘verifica rafforzata‘, il sistema leggerà solo i Qr Code di vaccinati e guariti.