Super Green Pass e controlli anti-Covid: altre 4 sanzioni nel savonese

Savona. Proseguono i controlli per l’introduzione del Super Green Pass e le nuove regole anti-Covid in vigore lunedì 6 dicembre.

Ieri verifiche e ispezioni a campione nel primo giorno festivo, l’8 dicembre, dal via al nuovo decreto.

In tutto sono state controllate dalle forze dell’ordine 661 persone, per un totale di 3 sanzioni, elevate per mancanza della certificazione sanitaria richiesta. Nell’ambito del dispositivo di controlli messo in atto con il coordinamento della Prefettura, nessuna sanzione, invece, per mancato uso della mascherina di protezione prevista dal precedente decreto 19/2020.

Inoltre, agenti di polizia e militari di carabinieri e finanza hanno effettuato controlli nelle diverse attività commerciali della provincia: 92 gli esercizi controllati, per un totale di una sola sanzione. Tutto regolare anche per quanto riguarda i mezzi pubblici.

Questo il report di oggi sul monitoraggio delle azioni di verifica per il rispetto della nuova normativa.

Le attività di controllo proseguiranno fino al prossimo 15 gennaio ed è previsto un potenziamento anche in vista delle festività natalizie.

Per quanto riguarda le sanzioni si rischia una multa da 400 a 1.000 euro.