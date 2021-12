Super Green Pass, discoteche: “Siamo già pronti, ma capienza locali al 75%”

Savona. “Per noi come discoteche e locali da ballo l’arrivo del Super Green Pass non cambia molto le cose, in quanto già dalla metà di ottobre abbiamo una procedura sulla tracciabilità e un App ad hoc per i controlli del caso, indispensabili per scovare furbetti e certificati fasulli”.

Lo ha detto oggi Fabrizio Fasciolo, presidente provinciale del Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo): “La richiesta e l’esigenza principale resta quella della capienza, considerando che gli spettacoli sono al 100% secondo il decreto in approvazione, per il nostro settore è essenziale arrivare al 75%, anche alla luce dei dispositivi di sicurezza sanitaria ormai consolidati, un aumento necessario per sostenere i costi e garantire una effettiva ripartenza del mondo dell’intrattenimento”, aggiunge il presidente Silb, con diretto riferimento all’imminente periodo natalizio e al Capodanno.

“Crediamo che il Super Green Pass sia una misura positiva, che rafforza la possibilità di frequentare luoghi al chiuso e quindi anche le discoteche e i locali da ballo”.

“La questione resta, appunto, quella della capienza, in quanto alcuni locali hanno una certificazione, altri no… E qualcuno fa spesso quello che vuole” sottolinea ancora Fasciolo.

“Lo sforzo economico e organizzativo degli operatori è stato davvero notevole ed è giusto considerarlo: siamo stati 20 mesi chiusi, con ristori limitati e in parte che devono ancora arrivare, dunque una situazione complessiva difficilmente sostenibile”.

“E’ chiaro che sarà una stagione invernale ancora critica, i locali aperti nel savonese sono al massimo una decina e continua la moria del settore. Anche per questo chiediamo di non essere penalizzati da forme di abusivismo con serate e feste camuffate da apericena o altro ancora che poi diventano discoteche vere e proprie… Una chiara concorrenza sleale che in questo periodo particolarmente difficile è a dir poco dannosa, auspicando al tempo stesso un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine proprio con l’entrata in vigore del Super Green Pass”.

“E’ tempo che arrivino risposte concrete e un vero sostegno da parte delle istituzioni, se non vogliamo perdere del tutto una offerta attrattiva fondamentale per il nostro territorio e per il suo appeal turistico: la capienza è un aspetto decisivo per mantenere in vita i locali e le imprese del settore” conclude il presidente Fasciolo.