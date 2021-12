Loano. “Non un baule, ma servirebbe un rimorchio per recapitare alla casa di riposo Ramella tutti i doni ricevuti”. Sono soddisfatte “Quelle del Cappotto” per la grande adesione dei loanesi alla raccolta di regali di natale, biglietti d’auguri e disegni da consegnare ai nonni della struttura.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo, si è tenuta sabato 18 dicembre da Gigio (Oliver’s Pub) e ha visto molti cittadini, tra cui il sindaco Lettieri, portare i propri omaggi.

“È commovente pensare alla generosità dei nostri concittadini e ancor più commuove immaginare i Nonnini invasi da pacchi e sacchetti natalizi – dicono le ragazze del “Capotto” – Ringraziamo di cuore chi ha raccolto il nostro appello e auguriamo un Natale pieno di amore ai Nonnini e a tutta la nostra speciale e solidale comunità loanese”.

Oltre a prodotti utili per il soggiorno nella casa di riposo, il gruppo ha voluto raccogliere anchedisegni e biglietti d’auguri realizzati dai bambini delle scuole e non solo, in modo che – dicono – “possano dai loro letti e dalle loro stanze immaginare una comunità di grandi e piccini che si unisce per confortarli e far sentire loro luce e calore, anche da distante”.

È stata inoltre consegnata alla struttura una foto di gruppo, realizzata da Alessandro Gimelli.