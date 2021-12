Finale Ligure. E’ stata riaperta alla viabilità la strada provinciale 490 nel tratto dove questa mattina, poco prima delle 8.00, si è verificato un incidente che ha visto un camioncino sfondare le barriere laterali e finire in una abitazione sottostante. Il mezzo, che viaggiava in direzione del casello autostradale, ha divelto una cancellata, sfondato un muretto e ha concluso la sua corsa nel giardino della casa sfondando la muratura.

Nonostante la dinamica e il volo nessuna grave conseguenza per il conducente: il camioncino stava trasportando alcune tubature.

Stando ad una prima ricostruzione del sinistro stradale da parte della polizia locale di Finale Ligure, forse una distrazione – o colpo di sonno – all’origine della carambola, con il mezzo che ha prima colpito il muretto di protezione, in seguito il tentativo di sterzare da parte dell’autista non è andato a buon fine con la perdita di controllo e il successivo impatto nell’area dell’abitazione.

Sono ancora in corso gli accertamenti e i rilievi da parte degli agenti della municipale, che stanno vagliando le immagini delle telecamere per avere un quadro completo sulla dinamica esatta dell’incidente e le sue cause. Ascoltata anche la versione del conducente.

Il sinistro ha costretto alla chiusura della strada per consentire l’azione dei vigili del fuoco nella rimozione del mezzo incidentato e nell’intervento di messa in sicurezza stradale. Ora la viabilità è tornata regolare dopo i gravi disagi di questa mattina con lunghe code e rallentamenti, in particolare sulla via Aurelia.

Incidente a Finale Ligure, camion fuori strada sfonda abitazione

Il blocco alla circolazione ha provocato un vero e proprio “tappo” ai vari collegamenti stradali nell’area di Finalborgo, costringendo anche all’apertura temporanea, a senso unico alternato, della Ztl del rione finalese. Il flusso veicolare è in fase di smaltimento grazie alla riapertura della Sp 490, che conduce al casello autostradale di Finale Ligure.