Strada chiusa a Verzi e stop al ritiro dei rifiuti: “Cumuli di spazzatura intorno alle nostre case”

Loano. Tetto pericolante in una casa nella frazione di Verzi a Loano, con intervento dei vigili del fuoco e area transennata, ma anche relativa chiusura della strada in Borgata Borgarino. Per le 12 famiglie del piccolo borgo è percorribile una via alternativa, nella quale però non riescono a transitare i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti.

“Da giovedì scorso il servizio di raccolta rifiuti non è più stato effettuato con conseguente accumulo di spazzatura per le nostre famiglie” affermano gli abitanti della frazione loanese.

“Da domani, in mancanza di una immediata risoluzione, saremo costretti ad abbandonarla in vari cumuli presso l’ex scuola di Verzi” rincarano i cittadini, che hanno segnalato la situazione al Comune in attesa di risposte.

“L’amministrazione comunale si è attivata con la ditta incaricata del servizio rifiuti e per la giornata di domani è previsto un sopralluogo tecnico per capire con quali modalità effettuare la raccolta per evitare ulteriori disagi ai cittadini della borgata” afferma il sindaco di Loano Luca Lettieri.

“Auspico una rapida soluzione del problema, con gli operatori pronti ad effettuare anche un porta a porta fino al termine dell’emergenza viaria” aggiunge.

“Inoltre, stiamo valutando una ordinanza comunale rivolto al privato per intervenire prontamente nella messa in sicurezza del tetto dell’abitazione e riaprire il collegamento viario principale” conclude.