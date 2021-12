Spotornese futsal campione d’inverno a punteggio pieno, 5 a 0 contro il Tigullio

La Spotornese chiude il girone di andata al primo posto a punteggio pieno. E lo fa come meglio non potrebbe, sciorinando una prestazione da incorniciare, alternando un piacevole ed efficace possesso palla a un aggressivo e feroce pressing alto. Una prestazione maiuscola che consente di superare il Tigullio con un perentorio 5 a 0.

Una partita giocata con intensità, qualità, grinta e consapevolezza dei propri mezzi che regala un Natale da sogno ai ragazzi di Giammusso. Ottina e compagni prendono subito il controllo della partita, ma il primo tempo si chiude a reti bianche per la bravura del portiere ospite e per l’ imprecisione sottoporta dei biancazzurri, per l’occasione in divisa blu. A inizio ripresa Core ruba palla ai difensori del Tigullio e sigla il gol del vantaggio, poi Altomare raddoppia con una splendida conclusione volante su corner, il 3 a 0 nasce da uno schema su calcio piazzato, con Meli che si fa trovare appostato sul secondo palo sull’invito di Ottina. Un’azione personale di Core e una genialata mancina di Ottina dalla linea del fallo laterale chiudono i conti per il rotondo risultato finale. Le sporadiche incursioni ospiti si spengono tra i piedi di un convincente Pensa e tra le mani di un sicuro Orcino.

I numeri della Spotornese futsal legittimano il primo posto: sei successi in sei gare, quarantatré goal fatti e diciotto reti subiti, che significano miglior attacco e miglior difesa del torneo. Il prossimo appuntamento sarà la final four di Coppa Italia che si terrà il 6 gennaio.