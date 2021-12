Speranza, mister Davide Girgenti: “Inguardabili, ci fa bene tornare a ‘mangiare la cacca’”

Lo Speranza esce con le ossa rotte dal match contro il Quiliano&Valleggia. Una sconfitta sonora che fa trascorrere un Natale fuori dai play off ai rossoverdi, che tanti complimenti avevano ricevuto nelle scorse settimane per il gioco espresso.

Il Quiliano&Valleggia ha iniziato la gara con il piglio della grande squadra: due goal segnati e almeno un paio di altre occasioni potenzialmente letali per i padroni di casa. Prima del goal su punizione di Grippo, l’arbitro non si è accorto di un rigore abbastanza solare ai danni di Cham. Sul 2 a1 la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa. Ma così non è stato e mister Girgenti non vuole sentire alibi.

“Oggi l’arbitro e la sfortuna non centrano – commenta Girgenti – siamo stati inguardabili sotto ogni punto di vista. Il Quiliano&Valleggia è stato concreto e ha disputato una grande gara sotto ogni punto di vista. Hanno meritato la vittoria. Noi eravamo già in vacanza. Sono convinto che questi cinque schiaffoni serviranno”.

Due squadre dalla filosofia di gioco simile. Oggi, tuttavia, solo il Quiliano&Valleggia è riuscito a offrire una prestazione convincente. “Il Quiliano ha giocatori molto bravi sulla fascia, di gamba e di qualità. E poi sono una squadra organizzata, che si difende bene e attacca con qualità”.

Il campionato fin qui disputato dai rossoverdi rimane comunque positivo: “Non mi faccio fregare da questa partita. Il campionato è stato abbastanza buono. Dobbiamo però imparare qualcosa da queste sconfitte, altrimenti ci sarebbe qualcosa che non va. Forse, troppi complimenti danno alla testa: bisogna tornare con i piedi per terra e a mangiare la ‘cacca’, altrimenti si fanno queste figure”.