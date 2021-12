Spacciava cocaina in Riviera, tra i clienti personaggi della “Alassio bene”: arrestato 45enne di Cisano

Cisano Sul Neva. I carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati in tutte le fasi operative dal personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Savona, dalle stazioni di Cisano Sul Neva e Villanova d’Albenga, al termine di una operazione di polizia finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio alassino, hanno tratto in arresto un 45enne, residente nell’entroterra cisanese.

L’uomo è stato trovato in possesso di quasi 50 grammi di cocaina, suddivisa in dosi (parte in “pietra” ancora da tagliare), materiale per il taglio, il peso e confezionamento e 2750 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Il centro del lavoro illecito è stato localizzato nei pressi della sua dimora, dove sono stati notati frequenti e fugaci incontri con gli acquirenti, conosciuti dai militari in quanto abituali assuntori di sostanze stupefacenti, nella fattispecie cocaina. In particolare, nel corso dei servizi di pedinamento e osservazione, i militari hanno accertato che l’indagato, prima di effettuare le consegne, si recava in una zona impervia e ricca di vegetazione, dove si riteneva potesse occultare lo stupefacente, così da lasciare “pulita” l’abitazione in caso di perquisizione.

Nella tarda serata di ieri sera, il “ blitz” da parte dei carabinieri, ben mimetizzati fra la vegetazione, che lo hanno sorpreso in flagranza mentre prelevava le dosi occultate sotto un cumulo di pietre.

Il raggio d’azione, in termini di spaccio, si estendeva nella riviera, ed in particolare Alassio, dove sono stati monitorati movimenti riconducibili a cessioni di sostanze stupefacenti anche a personaggi della “Alassio bene”. Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, sono ancora in corso.

L’indagine ha preso avvio nello scorso mese di ottobre, da un’intensa e costante attività informativa, curata dalle Stazioni Carabinieri di Alassio, Cisano Sul Neva e Villanova d’Albenga, che hanno condiviso il flusso informativo con il dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile. A conclusione di una mirata attività di polizia giudiziaria, con vari servizi di osservazione, pedinamento e controllo, è scattato l’arresto.