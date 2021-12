Spaccano il finestrino di un auto e rovistano in una borsa: danno a un medico di Savona

Savona. Auto danneggiata a Savona: l’episodio è successo ieri sera, l’autovettura quella di un medico savonese. “Ho posteggiato in piazza Lavagnola, alle 22.30 mi sono ritrovata il finestrino posteriore della macchina spaccato e la borsa da medico scomparsa” dichiara la donna.

“A due metri di distanza, su una panchina ho ritrovato la borsa con tutte le cose alla rinfusa – racconta -. Mi hanno rotto il finestrino perché pensavano che nella borsa ci fossero soldi, invece c’erano gli strumenti da medico”.

“Ho chiesto ai vicini, ma nessuno ha sentito nulla – aggiunge il medico -. Domani andrò a far denuncia in questura, perché questi atti vanno denunciati assolutamente e puniti”.

“Chiarisco che ho scritto questo post non per fare la vittima – conclude la donna su Facebook -, ma per segnalare il degrado crescente nella nostra società e soprattutto quante gente circoli impunita”.