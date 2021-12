Sospensioni docenti non vaccinati, a Savona un incontro organizzato dal Comitato Pensiero Critico

Savona. “In questi giorni i dirigenti scolastici, con teutonica efficienza e puntualità, stanno consegnando le prime lettere propedeutiche alla sospensione dei docenti che non hanno intenzione di sottoporsi alla ‘terapia vaccinale’. Dal momento che, come ormai noto a tutti, questa non impedisce a chi vi si sottopone di essere veicolo del virus, la scelta di sospendere senza retribuzione i lavoratori dissidenti non è più materia sanitaria, bensì politica se non ideologica”. Lo afferma, in una nota, il Comitato Pensiero Critico.

“Cosa si può dire di una scuola che millanta tanti buoni propositi di inclusione quando essa è la prima a escludere i propri docenti e collaboratori che hanno un pensiero divergente? – si domandano dal Comitato -. Una scuola che priva i propri discenti della pluralità di pensiero è per definizione una scuola che ha deciso di mutilare parte della propria mente; una scuola di piatta e omologante; una scuola già vista nel buio ventennio del secolo scorso. Anche contro questo inquietante déjà-vu il Comitato Pensiero Critico sarà sabato 18 alle ore 16 in piazza D’Alaggio, nella vecchia Darsena, per manifestare il proprio dissenso”.

“Ospiteremo l’avvocato e docente Bruno Benazzo e Danilo D’Angelo, membro di Generazioni Future, che ci illustrerà i prossimi passi della Commissione Dubbio e Precauzione, di cui fanno parte il nostro amico e concittadino Freccero, il giurista Mattei ed i filosofi Agamben e Cacciari”, fanno sapere.