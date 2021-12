SOS Salute Pubblica Liguria: “No ad autonomia differenziata. No alla sua approvazione con la legge di bilancio”

Liguria. La pandemia ha dimostrato come la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale abbia impedito di affrontare in modo unitario l’emergenza sanitaria producendo scelte diversificate nelle strategie adottate, nell’utilizzo delle risorse erogate dal governo e ponendo le regioni in competizione tra loro per l’assunzione di personale, l’acquisto di Dip, materiali sanitari e vaccini.

Tale situazione ha inciso negativamente su gestione e contenimento della pandemia, ma anche sulla capacità di rispondere agli ordinari bisogni sanitari con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione. Si sono registrate molte criticità nelle regioni con maggiore privatizzazione dei servizi sanitari e/o in quelle più carenti di personale, di medicina territoriale e assistenza domiciliare.

Nonostante dal 2019 esperti e politici si siano espressi in modo quasi corale sulla necessità di ripensare il sistema sanitario nazionale e di ristabilire criteri nazionali per garantire omogeneità ed equità a tutta la popolazione, per il terzo anno consecutivo si cerca di approvare il DL sull’Autonomia Differenziata collegandolo all’approvazione della Legge di Bilancio. Un tentativo che, a maggior ragione dopo due anni di emergenza non ancora superata, appare spudorato. La Legge sull’Autonomia differenziata prevede l’attribuzione di completa autonomia legislativa alle regioni in molte materie, tra cui la sanità, e la facoltà di trattenere maggiori entrate fiscali sul territorio regionale senza che mai sia stata data un’esauriente informazione e si sia sviluppato un dibattito.

Le Regioni diventerebbero piccoli stati autonomi in competizione tra loro, riportandoci ad un passato antecedente all’unità d’Italia. I diritti sanciti dalla Costituzione non sarebbero più garantiti in quanto cittadini italiani, ma dipenderebbero dal Pil, dagli equilibri politici e dagli interessi economici e d’impresa della Regione in cui vivono. E’ una grave minaccia per il sistema sanitario nazionale che rischia la disgregazione a vantaggio di strutture private e assicurazioni, aggravando una disuguaglianza già presente: attualmente milioni di italiani rinunciano a curarsi per carenza di risposte pubbliche, alle disuguaglianze per reddito e classe sociale si aggiungerebbero anche quella per appartenenza geografica.

Quanto accade per la sanità accadrebbe per scuola, ambiente, infrastrutture, trasporti, beni culturali, contratti di lavoro, salari e altri settori fondamentali. E’ una lotta che assume grande rilevanza in una fase dove è forte la competizione per aggiudicarsi le risorse condizionate e a debito del Pnrr, che sommata alla crisi economica e occupazionale e alle inevitabili strette che comporterà la riduzione del debito pubblico, produrrà effetti dirompenti.

SOS Salute Pubblica Liguria è contraria ad ogni disegno di legge di Autonomia Differenziata, ad ogni subordinazione dei beni comuni e dei diritti delle persone a logiche aziendaliste e di profitto nel quadro della libera concorrenza di mercato. Condivide e sostiene la lotta dei Comitati NO AD e il presidio del 16 dicembre a Roma per rivendicare lo stralcio del disegno legge sull’Autonomia dall’approvazione del DEF.

SOS Salute Pubblica Liguria