Mancano tre giorni alla fine di questo 2021 e, in tanti ambiti, è tempo di bilanci.

Anche il calcio locale è soggetto a questa operazione: ogni società vede questo periodo come quello di transizione, dove poter riunirsi per analizzare e, nel caso, intervenire in prospettiva 2022.

Chi ha ben figurato in quest’anno solare è stato sicuramente il Soccer Borghetto: capitan Carparelli e compagni guidano la classifica di Promozione A, un campionato molto avvincente con squadre di valore e vicine tra loro: il distacco con la Praese è di appena 1 punto.

E in casa biancorossa i resoconti vengono fatti dal presidente, Andrea Ferrara, che ha così riassunto: “La prima parte di stagione l’abbiamo conclusa alla grande, terminando il girone di andata al primo posto e con una finale di coppa Italia da disputare. Quindi penso che il bilancio sia più che positivo, nonostante le mille problematiche a livello di infortuni: 6 totali, di cui 2 che hanno già finito la stagione. Non avendo un settore giovanile, o un’eventuale Juniores, abbiamo tirato la barca in 13/14 ragazzi da 2 mesi a questa parte: c’è solo da fare un grosso applauso a tutti loro”.

Sul mercato invernale: “Ci siamo già andati per via dei tanti infortuni: abbiamo preso Mandraccia dal Loano e Molina dal Finale, tutte e due giovani che comunque hanno già disputato 3 partite in campionato. Ora siamo in trattativa per un giovane dell’Imperia e siamo ai dettagli. Non dovrebbero esserci uscite, vista la grande coesione del gruppo”.

L’entusiasmo accresce per i biancorossi, soprattutto con una situazione di classifica del genere: “Noi siamo partiti per far un campionato tranquillo, quello che sta venendo in più lo stiamo vivendo come un piccolo sogno”. Ciò che manca a questa realtà resta un settore giovanile, ma Ferrara svela: “Non nascondo che sto lavorando anche per quello, sarebbe la ciliegina sulla torta: un completamento di un lavoro fatto in questi 4 anni e mezzo. Noi come società, e come paese, abbiamo bisogno di un settore giovanile, perché non nascondo che esso deve essere il serbatoio della Prima Squadra, senza dover andare a pescare a destra e sinistra: mi piacerebbe che i Carparelli, gli Auteri, i Di Lorenzo, i Piazza, me li costruissi in casa!”