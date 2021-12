Savona. Viabilità in tilt questa mattina tra Savona e Vado Ligure a causa della rottura di una grossa tubatura delle acque bianche in via Nizza, che ha comportato la chiusura dell’Aurelia nel tratto tra la caserma dei vigili del fuoco e il concessionario Mercedes.

Il guasto è stato segnalato nelle primissime ore della mattinata odierna, intorno alle 5. Si tratta di una condotta storica della città, una delle principali e più “anziane”. La chiusura della strada nasce dal fatto che in quel tratto di via Nizza era già in corso un cantiere su una corsia, a causa del quale si viaggiava solamente in quella in cui stamane è avvenuto il guasto. Inevitabile quindi la chiusura totale del tratto.

Limitati, fortunatamente, i disagi dal punto di vista idrico: al tratto sono agganciati soltanto due condomini, ora senz’acqua, e la caserma dei vigili del fuoco. La fornitura dovrebbe essere ripristinata già nel primo pomeriggio.

Per quanto riguarda il ripristino della viabilità, invece, i tempi saranno sicuramente più lunghi: una volta riparata la condotta bisognerà chiudere lo scavo e riasfaltare la corsia. Nella migliore delle ipotesi la riapertura potrebbe avvenire nella serata odierna o nella mattinata di domani.

Guasto ad una tubatura in via Nizza a Savona

Quello che è certo è che la chiusura dell’Aurelia per tutta la giornata comporterà inevitabilmente una giornata “di passione” per gli automobilisti in viaggio tra Savona e Vado Ligure/Quiliano: questa mattina alcuni veicoli hanno impiegato anche 40 minuti per raggiungere il centro città attraverso corso Svizzera e via Stalingrado.