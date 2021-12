Sessantasette bambini a Loano per il Minibasket Challenge Libertas

Loano. Nella mattinata odierna, dalle 9,30 alle 12, si è svolta al palazzetto dello sport di Loano, la seconda tappa del Minibasket Challenge organizzato da Libertas Liguria Pallacanestro.

Sessantasette bambini, dagli 8 agli 11 anni di età, delle associazioni sportive Basket Loano E. Garassini, Cestistica Savonese e Pallacanestro Alassio, suddivisi in 20 squadre, nelle categorie Scoiattoli, Libellule, Aquilotti e Gazzelle, si sono sfidati in incontri della durata di cinque minuti ognuno, permettendo a tutti i partecipanti di accumulare esperienza sportiva ed esprimere al meglio la loro giovane passione per la pallacanestro.

Molto efficiente l’accoglienza dei padroni di casa del Basket Loano Garassini che, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anticovid, ha permesso a tutti, giocatori, istruttori, dirigenti e al pubblico composto dai genitori e famigliari, di vivere una domenica all’insegna del benessere psicofisico e della serenità, preziosi alleati nelle difficoltà del momento.

Prossimo appuntamento sabato 18 dicembre dalle 15 alle 18 a Savona al palazzetto dello sport con l’Under 13 femminile Libertas Tournament che vedrà protagoniste Cestistica Savonese, Rari Nantes Bordighera e Pallacanestro Alassio.

Dopo la pausa festive si terranno nuove tappe del Minibasket Challenge Libertas Liguria.