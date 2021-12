Servizio civile universale a Savona, 4 posti in Avis

Savona. E’ stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare nel servizio civile universale. I giovani tra i 18 e i 28 anni possono inviare la domanda per essere inseriti nell’Avis provinciale e comunale di Savona: sono rispettivamente 3 e 1 i posti disponibili.

Il progetto prende il nome di “Ti invito a donare – nord” e possono partecipare coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno e siano in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 del Bando stesso.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 26 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria Avis Provinciale in via Famagosta 1, Savona (tel. 3463830708-019 813874) o consultare il sito web dell’Avis Nazionale con tutte le informazioni.