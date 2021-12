Serie D: Vado Galvani(o)zzato, altri tre punti sotto l’albero. Superata la RG Ticino (1-0)

Vado-RG Ticino 1-0 (71′ Galvanio)

Cronaca diretta (Live):

90’+4 Fischio finale: Vado-RG Ticino 1-0.

90′ Tre minuti di recupero.

82′ Contropiede Vado. Anselmo libera il sinistro da ottima posizione, mandando però alto. I vadesi in questo finale appaiono non troppo brillanti. La gara in più disputata sul pesante terreno del Bra, sembra farsi sentire.

La squadra di Solari tende infatti ad abbassare il baricentro, agendo più di rimessa.

71′ GOL VADO! Galvanio riceve un pallone nei pressi del vertice destro dell’area. Rientra verso l’interno saltando un avversario. Indirizza quindi col sinistro nell’angolino basso, firmando la sua prima rete in maglia rossoblù. 1-0.

69′ Ammonito Cattaneo (V).

65′ Vado in attacco. Cross col contagiri di Giuffida. Aperi sbuca sul secondo palo col tempo giusto, senza tuttavia inquadrare lo specchio.

62′ Della Vedova cerca fortuna, portandosi in avanscoperta. Il suo tiro viene bloccato da Cirillo.

59′ Giallo a De Bode (V).

56′ Vado vicino al vantaggio. Capra da antologia, passaggio perfetto per Aperi. Il dieci catanese si ritrova solo davanti al portiere ma si divora incredibilmente il gol, mandando a lato.

52′ Ripartenza Ticino. Sinistro di Longo dai venticinque metri. Alto.

Inizio della ripresa (ore 15:26).

45′ Fine primo tempo: Vado-RG Ticino 0-0.

41′ Cattaneo, gran tiro terr’aria dalla media distanza. Il pallone finisce alto, non più di mezzo metro.

34′ Occasione Vado. Anselmo sulla sinistra passa a Cattaneo, il quale chiude abilmente il triangolo smarcando Capra. Il tiro rasoterra del numero sette fa la barba al palo.

29′ Giallo a Vitiello (T).

28′ Le azioni più pericolose partono sempre dai piedi di Capra. Il fantasista rossoblù serve Aperi. Questi converge verso l’interno e passa dalla parte opposta a Galvanio. Il giocatore viene ostacolato in area da un avversario e cade a terra. I locali protestano per un possibile fallo da rigore. L’arbitro fa cenno di proseguire.

25′ Ammonito Giuffrida (V).

23′ Capra con una giocata intelligente libera un contropiede 3 vs 3. Cattaneo apre verso Galvanio, il quale però indugia troppo. Il suo tiro viene infatti murato da un difensore ospite.

17′ Giallo a Ogliari (T).

11′ Ticino vicino al vantaggio. I piemontesi escono dal guscio dopo i primi dieci minuti sulla difensiva. Sordillo calcia in maniera sbilenca, il tiro si trasforma in un assist. Vitiello devia la trattoria con una zampata da distanza ravvicinata, colpendo in pieno il palo. Sulla respinta susseguente, la conclusione di Longo viene quindi alzata in corner da Cirillo.

A seguire è ancora Aperi a non trovare la giusta stoccata da buona posizione.

4′ Il Vado è ancora pericoloso. Capra va via a due uomini e serve la sovrapposizione di Anselmo sulla sinistra. Questi mette basso in mezzo. La palla percorre tutta l’area piccola, senza però che giocatore rossoblù riesca a trovare la deviazione vincente sotto porta.

2′ Vado in avanti. Cross dalla destra effettuato da Tinti. Aperi incorna nel cuore dell’area. Oliveto si supera con un riflesso.

L’incontro inizia qualche istante in anticipo rispetto all’orario prestabilito (14:26).

Il Vado allenato da Matteo Solari, in completo bianco, si dispone con un 4-3-3. L’ormai titolare consolidato Cirillo (’03) fra i pali. Tinti e Anselmo terzini, Brero e De Bode i centrali difensivi. Giuffrida (’02) vertice basso davanti a loro. Cattaneo (’02) e Lazzaretti (’01) in mezzo al campo. Galvanio (’00) ala destra, Capra ala sinistra. Aperi riferimento offensivo.

Rosa sempre ristretta. K.o. Costantini, fermatosi ieri nell’allenamento di rifinitura. Sempre fuori “bomber” Lo Bosco (out da 2 mesi), rientrerà probabilmente dopo le sosta. Idem Brondi, ancora alle prese con fastidi muscolari. Entrambi risultano in distinta in panchina, ma solo per fare numero.

La RG Ticino, in maglia verde, priva degli squalificati Rosato (difensore) e Makota (attaccante) schiera un 3-5-2, difensivo. Oliveto (’03) in porta. Difesa a tre, formata da Sorrentino, Fontana e Longhi. Quindi Sordillo (’01) e Della Vedova (’00) sulle corsie laterali. A centrocampo Lionetti, Ogliari (’02), e Kambo. Longo e Vitiello in attacco.

Tabellino:

Vado (4-3-3): Cirillo, Tinti (83′ Gandolfo), Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Giuffrida (67′ Papi), Aperi, Galvanio (90’+2 Turone)

A disp.: Colantonio, Casazza, Favara, Papi, Lagorio, Della Rossa, Lo Bosco. All. Solari

RG Ticino (3-5-2): Oliveto, Sordillo (78′ Bedetti), Della Vedova, Fontana, Sorrentino, Kambò, Lionetti, Vitiello, Ogliari, Longo (68′ Franca), Longhi

A disp.: Bianco, Zaffiro, Napoli, Battistello, Arcidiacono, Baiardi, Bellucca. All. Celestini

Arbitro: Raimomdo Borriello (Arezzo). Assistenti: Federico Mezzaliera (Varese) e Thomas Vora (Como)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato, sferzato dal freddo vento di Tramontana. Ammoniti: Giuffrida, De Bode, Cattaneo (V) e Ogliari, Vitiello (T). Angoli 3-3. Spettatori 80 circa.

Vado Ligure. Diciottesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D (girone A), penultima di andata. Il Vado ospita i piemontesi della RG Ticino, nell’ultimo incontro del 2021 prima delle vacanze natalizie e della sosta. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina”, ore 14:30.

I rossoblù, in una posizione di medio alta classifica, con 25 punti, ricercano il nono risultato utile di fila. Fra le mura amiche del “Chittolina” non hanno mai perso e non incassano reti da tre incontri (Ligorna-Vado 0-1, Vado-Città di Varese 0-0, Bra-Vado 0-1). La sfida odierna, oltre alla possibilità di chiudere l’anno con un sorriso sotto l’albero, rappresenta nei riguardi dei vadesi anche una buona occasione per incrementare ulteriormente il distacco sulla lotta salvezza.

La RG Ticino si trova infatti in zona Play-Out, a 15 punti. Quattro giorni fa, vale a dire sabato, non ha giocato la propria gara interna contro il Derthona. La partita è stata infatti rinviata, causa nebbia.

Gli ospiti, matricola per la prima volta affacciatasi nel palcoscenico dell’interregionale, sono una realtà particolarmente giovane, che in breve tempo ha saputo improntare una rapida ascesa. Fino ai primi anni Dieci calcava, infatti i campi provinciali della Prima e della Seconda Categoria.

Excursus storico. Nel 2017 la Romentinese (paese Romentino) si unì al Cerano, entrambi a pochi chilometri da Novara, sulle sponde appunto del fiume Ticino, al confine tra Piemonte e Lombardia. Fondarono così la RO.CE. (Romentinese e Ceràno).

Nel 2020 la Romentinese si è dunque fusa al sempre limitrofo Galliate, cambiando il nome nell’attuale denominazione. La “Romentinese Galliate” Ticino si è aggiudicata il torneo di Eccellenza piemontese e al termine della scorsa stagione è quindi approdata per la prima volta in Serie D.

L’allenatore della squadra novarese è Costanzo Celestini, vecchia conoscenza del calcio dilettantistico ligure, soprattutto del Levante (ha allenato Sestri Levante, Rapallo, Caperanese, Pontedecimo e, per una breve parentesi, anche il Savona), nonché ex calciatore professionista del Napoli anni Ottanta, ai tempi di Maradona.