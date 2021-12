Serie D: Vado-Città di Varese 0-0 (LIVE)

Vado-Varese 0-0 [Live]

Vado Ligure. Sedicesima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado riceve il Città di Varese. Fischio inizio questo pomeriggio allo stadio “Chittolina“, ore 14:30.

I rossoblù padroni di casa, con 21 punti, sono reduci da 6 risultati utili consecutivi, ultimo la vittoria di misura (0-1), ottenuta al novensteimo nel turno infrasettimanale sul campo del Ligorna. E sono ancora imbattuti fra le mura amiche.

Gli ospiti lombardi, a 24 punti, arrivano anch’essi da una striscia oltremodo significativa: caraterizzata da 4 vittorie di fila. Tre giorni fa non hanno disputato il proprio incontro con la Caronnese, rinviato come la maggior parte delle gare, causa nevicate.

Per il Vado si profila quindi una sfida impegnativa ma stimolante, al fine di tentare l’aggancio alla zona play-off.

Tabellino:

Vado: Cirillo, Tinti (46′ Gandolfo), Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Papi (46′ Brondi), Giuffrida (46′ Costantini), Aperi, Galvanio (67′ Lazzaretti)

A disp.: Colantonio, Casazza, Turone, Lagorio, Lo Bosco. All. Solari

Varese: Trombini, Premoli, Parpinel, Disabato, Di Renzo, Monticone, Mamah (87′ Minaj), Mapelli, Foschiani (80′ Battistella, Piraccini (76′ Pastore), Tosi

A disp.: Priori, Battistella, Marcaletti, Bertuzzi, Cantatore, Gazo, L. Baggio. All. E. Rossi

Arbitro: Marco Menozzi (Treviso). Assistenti: Alessia Cerrato (San Donà di Piave) e Marco Marchesin (Rovigo)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Giuffrida, Brero (V) e Piraccini (CdV). Angoli 4-9. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado allenato da mister Matteo Solari , in completo bianco, schiera un 4-3-3. Medesima formazione rispetto alla partita col Ligorna.

Cirillo (’03) fra i pali. Retroguardia esperta, costituita dai centrali Brero e De Bode. Tinti terzino destro, Anselmo a sinistra.

Giuffrida (’02) regista davanti alla difesa. Papi e Cattaneo (’02) le mezzeali.

Galvanio (’00) ala destra, Capra ala sinistra, a supporto di Aperi, che ben si sta disimpegnando nel ruolo adattato di centravanti (9 gol in 14 presenze).

Il “nove” di ruolo Lo Bosco infortunato lungodegente, siede in panchina solo per fare numero. Rientra invece a disposizione Brondi.

Il Varese di mister Ezio Rossi (ex calciatore del Torino degli anni Ottanta), risponde con un 3-4-1-2

Trombini (’01) in porta. Mapelli, Monticone e Parpinel (’01) in difesa. Foschiani (’03) e Tosi (’02) sugli esterni. L’ex Savona Disabato e Premoli in mezzo al campo; Piraccini trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Mamah e Di Renzo.

Inizio della partita ore 14:30 puntuali.

5′ Foschiani affonda sulla destra e mette al centro. Di Renzo gira da posizione pericolosa. La deviazione, con la punta, di De Bode, risulta provvidenziale nello sporcare la traiettoria in angolo.

8′ Dalla parte opposta, al termine di un’azione insistita. Un tiro effettuato da Giuffrida sibila mezzo metro alla destra del portiere ospite Trombini.

11′ Città di Varese in avanti. Corner dalla sinistra, parabola arcuata. Mamah indirizza in torsione con la testa. Palla a lato non di molto.

22′ Ammonito Piraccini (CdV).

25′ Piraccini avanza verso la porta, forse rifilando una manata a Giuffrida. La conclusione è fiacca, Cirillo controlla senza problemi.

A seguire Foschiani avanza e crossa basso al centro. Cirillo non trattiene. I difensori vadesi riescono a sventare due volte la ribattuta degli avanti lombardi.

Trascorsa dunque la prima mezz’ora, il Città di Varese tiene al momento maggiormente in mano il pallino del gioco. Il Vado preferisce aspettare, provando ad agire più di rimessa.

35′ Città di Varese pericoloso. Mamah si fionda su una palla vagante nei pressi della lunetta e calcia a botta sicura. Spiazza Cirillo, ma manda fuori.

42′ Giallo a Giuffrida (V).

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Città di Varese 0-0.

La ripresa riprende alle 15:31. Triplo cambio nel Vado.

Tinti, out probabilmente per problemi fisici. Viene rilevato da Gandolfo, centrocampista, adattato a terzino destro.

Non rientrano dagli spogliatoi nemmeno Giuffrida e Papi. Mediana ridisegnata, con Costantini e Brondi.

48′ Città di Varese vicino al vantaggio. Incomprensione della difesa vadese. Disabato si invola per vie centrali a tu per tu Cirillo, il quale resta in piedi fino all’ultimo e salva. Brero completa quindi il successivo disimpegno, murando su Di Renzo.

52′ Ammonito Costantini (V).

Vado in difficoltà sul piano del gioco, come mai accaduto finora in stagione. Il centrocampo resta basso, la difesa per ora tiene. Il Varese preme a testa bassa.

65′ Cattaneo, tiro insidioso. Dal limite. Alto.

71′ Opportunità Vado. Costantini serve il taglio di Anselmo. Il terzino sinistro rossoblù, anziché rimettere il pallone in mezzo, propende per un tiro sul primo palo. Mandando fuori.

A seguire, Aperi non sfrutta una ripartenza 2 contro 2.

75′ Giallo a Brero (V).

77′ Punizione Varese sulla destra, calciata da Disabato. La palla, deviata da un giocatore in barriera, prende una traiettoria insidiosa verso il primo palo. Cirillo è attento e sventa.

80′ Varese due volte vicino al vantaggio. Di Renzo arpiona un pallone dal limite dell’area e conclude. Cirillo respinge. Brero anticipa in tap-inn su Mamah, mandando in corner.

Dal piazzato che ne consegue, Parpinel svetta incornando nel cuore dell’area. Cirillo si supera con un colpo di reni e alza sopra la traversa.