Serie D: Vado sempre spuntato, ennesimo pareggio amaro: questa volta con l’Asti (2-2)

Vado Ligure. Quattordicesima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone A. Incontro anticipato al sabato, in concomitanza del prossimo turno infrasettimanale di mercoledì.

Il Vado impatta 2 a 2 allo stadio Ferruccio Chittolina contro l’Asti. La formazione allenata da Solari, come accaduto spesso in questa prima parte della stagione, gioca bene, domina per larghi tratti, senza tuttavia concretizzare le varie opportunità.

I rossoblù domenica scorsa erano tornati a sorridere a distanza di un mese e mezzo, ritrovando i tre punti a Imperia (0-1). Dopo un’interminabile striscia di pareggi.

La trasferta ponentina è parso un crocevia significativo per uscire dalla zona calda, riassestandosi nel lotto delle compagini di metà classifica.

Il Vado, con soli due k.o., è finora la squadra ad aver perso meno partite (dopo il Novara capolista).

L’Asti fino a qualche giornata fa, si trovava in condizioni similari. Ovvero, tanti “X” e poche vittorie nel carnet. Nelle ultime uscite erano però sopraggiunte due battute d’arresto.

Tra i locali, ancora indisponibile il centravanti Loreto Lo Bosco. Da quando il nove rossoblù è ai box, i vadesi hanno palesato oggettive difficoltà nel trovare la via della rete. Negli ultimi 5 incontri, infatti, erano stati segnati appena 2 gol (di cui uno, domenica scorsa, su calcio di rigore).

Di contro il Vado, successivamente a una fase di rodaggio e soprattutto con l’innesto dei nuovi centrali quali Matteo Brero e Andrea Tinti, sembrava avere trovato la giusta solidità difensiva. Prima di oggi, 1 solo gol subito (su calcio di punizione) nelle ultime 5 uscite. L’ultima rete concessa su azione, era avvenuta cinque giornate fa, in casa del Novara.

Tabellino:

Vado-Asti 2-2 (2′ Aperi, 21′ Brero – 3′ Legal, 57′ Virdis)

Vado: Cirillo, Gandolfo, Anselmo (46′ L. Casazza), Cattaneo, Brero, Tinti, Capra, Brondi (51′ Papi), Giuffrida, Costantini (77′ De Bode), Aperi

A disp.: Ghizzardi, Rebagliati, Turone, Favara, Lagorio, Della Rossa. All. Solari

Asti: Brustolin, Pezziardi, Rosset, Toma, Legal, Ciletta, Vergagno (55′ Piana), Lanfranco, Virdis (79′ Plado), Picone, Vespa (66′ Trevisol)

A disp.: Zeggio,Venneri, Giani, Colonna, Binello. All. Montanarelli

Arbitro: Falleni (Livorno). Assistenti: Bernasso (Milano) e Arizzi (Bergamo)

Note: Pomeriggio freddo. Fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 4-3. Ammoniti: Cattaneo, Brero, Papi, Cattaneo (V), Ciletta, Lagal, Picone e Vergnano (A). Spettatori 180 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Inizio ore 14:32. Il Vado scende in campo con un completo bianco, a striature rossoblù. L’Asti in tenuta rossa.

2′ GOL VADO! I locali colpiscono a freddo. Dagli sviluppi di un calcio da fermo sulla fascia destra. Costantini serve sul fondo Aperi, il quale con un tiro-cross beffardo, sorprende il portiere ospite. 1-0.

3′ GOL ASTI! Punizione dalla fascia sinistra. La difesa vadese resta ferma. Legal risolve in mischia, con un tocco di punta. Avvio sorprendente 1-1.

Successivamente, rete annullata all’Asti per fuorigioco. Retroguardia del Vado troppo passiva.

6′ Cattaneo, soluzione di controbalzo dalla media distanza. Palla alta.

10′ Vado in attacco. Azione prolungata. Capra allarga per l’accorrente Anselmo. Cross in mezzo. Il colpo di testa di Brondi, inseritosi a centro area, risulta tuttavia troppo centrale. Brustolin fa sua la sfera.

14′ Corner Vado dalla destra. Calcia Costantini, un difensore astigiano mette fuori. Cattaneo raccoglie la respinta e libera la conclusione dalla lunetta. Tiro insidioso. Brustolin si distende e salva con una parata plastica.

21′ GOL VADO! Angolo dalla sinistra, battuto dal piede sempre caldo di Costantini. Il portiere Brustolin smanaccia sulla testa di Brero. La palla carambola in fondo al sacco. I piemontesi protestano per una presunta manata, scaturita nella mischia. L’arbitro e il guardalinee non sono del medesimo avviso. 2-1.

23′ Giallo a Ciletta (A) e Cattaneo (V).

32′ Ammonito Vergano (A).

33′ Opportunità Vado. Gandolfo viene lanciato sulla fascia destra e mette basso in mezzo. Aperi gira a centro area, all’altezza del dischetto. Tiro masticato. Brustolin blocca.

41′ Contropiede Vado 2 vs 2. Capra brucia in velocità il terzino ospite e serve in mezzo. Giuffrida, in spaccata, non riesce a dare forza al pallone. Brustolin fa buona guardia.

42′ Giallo a Brero (V).

44′ Ammonito Lagal (A).

45′ Un minuto di recupero.

45′ Prima del duplice fischio, Vado due volte vicino al tris. Dapprima, Aperi si inerpica su un lungo traversone dalla destra. La palla fa la barba al palo. Trenta secondi più tardi, Capra elude l’uscita del portiere Brustolin. Legal salva in scivolata, in prossimità della linea.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Asti 2-1.

Inizio secondo tempo, ore 15:33. Nelle file locali L. Casazza subentra ad Anselmo.

Il Vado protesta per un possibile rigore non fischiato: contatto in area tra Rosset e Gandolfo.

53′ Ammonito Papi (V).

57′ GOL ASTI! Virdis, finora in ombra, tira fuori il coniglio dal cilindro. Palombella dai venticinque metri, in zona centrale. Fulmina Cirillo, leggermente fuori dai pali. 2-2.

59′ Giallo a Gandolfo (V).

Il Vado pare accusare un calo fisico. L’Asti prova a prendere progressivamente campo, dopo un primo tempo più attendista.

75′ Occasionissima Vado. Cattaneo affonda sulla sinistra e mette al centro. Aperi incorna sotto misura, da pochi passi. Brustolin salva incredibilmente con un grande intervento, inchiodano il pallone sulla linea di porta.

79′ Ammonito Picone (A).

88′ Altra opportunità Vado. Aperi gira all’altezza del dischetto. Brustolin è nuovamente prodigioso, alzando di istinto sopra la traversa.

Poco più tardi è ancora Aperi a schiacciare fuori, di testa, completamente solo.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+4 Fischio finale: Vado-Asti 2-2.