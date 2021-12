Serie D: il Vado esulta nel recupero, battuto il Ligorna (0-1)

Ligorna-Vado 0-1 (90’+1 Aperi)

Genova. Turno infrasettimanale del campionato interregionale di Serie D, girone A, valido come quindicesima giornata. Il Vado è ospite del Ligorna. Fischio di inizio questo pomeriggio, ore 14:30.

Entrambe le squadre si trovano nella parte centrale della graduatoria, a 18 punti. Per il Ligorna, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Per il Vado invece: 3 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte.

I genovesi attraversano un ottimo momento, avendo ottenuto due successi consecutivi, contro Ticino (3-0) e Sestri Levante (1-2), grazie ai quali si sono portati in acque più tranquille. Precedentemente, avevano già rimediato un pareggio a Bra (3-3), nonostante l’inferiorità numerica. I rossoblù vadesi invece, seppur provengano da 5 risultati utili consecutivi, a causa dei tanti pareggi (ben 9), ultimo dei quali quello casalingo e beffardo contro l’Asti (2-2), stanno riscontrando qualche difficoltà a distanziarsi dal gruppo delle compagini di metà classifica.

Il Vado resta in emergenza, con una rosa limitata. Lo Bosco sempre indisponibile; esordisce l’ultimo arrivato Galvanio. In difesa, recupera Anselmo, non Brondi. Tinti scala terzino. Lazzaretti torna a disposizione.

Tabellino:

Ligorna: Atzori, Calcagno, Placido (75′ L. Garbarino), Scannapieco, Gomes, Raja, Brusacà, Donaggio (79′ Salvini), A. Garbarino, Casanova, Silvestri

A disp.: Prisco, Botta, Bacigalupo, Tedesco, Lipani, Ogliari, Pregliasco. All. Monteforte

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Papi, Giuffrida, Aperi, Galvanio

A disp.: Colantonio, Casazza, Gandolfo, Turone, Lazzaretti, Favara, Costantini, Della Rossa, Lagorio. All. Solari

Arbitro: Grieco (Ascoli Piceno). Assistenti: Singh (Macerata) e Della Monica (Imperia)

Note: Pomeriggio freddo con nevicate, fondo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: Donaggio, Raja, Brusacà (L) e Galvanio (V). Spettatori 100 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

Il Ligorna, in maglia e pantaloncini bianchi, calzettoni azzurri, si schiera con un 3-5-2. In difesa: Placido, Brusacà e Scannapieco. Calcagno, Silvestri, Raja, Casanova e Garbarino costituiscono la cerniera di centrocampo. Tandem d’attacco composto da Donaggio e dal portoghese Gomes.

Il Vado, nella tradizionale casacca rossoblù con pantaloncini e calzettoni blu, propone un 4-3-3. Brero e De Bode i centrali difensivi; Tinti scala terzino destro. Dalla parte opposta, recupera Anselmo. Giuffrida davanti alla difesa. Papi e Cattaneo le mezze ali. Il nuovo arrivato Galvanio ala destra, Capra ala sinistra. Aperi, sempre adattato, nel ruolo di centravanti.

2′ Vado subito pericoloso. Capra si presenta in area. La sua conclusione è respinta in angolo da un gran intervento di Atzori.

13′ Giuffrifa, tiro dal limite. Atzori para.

18′ Si vede anche il Ligorna. Silvestri vince un contrasto a centrocampo e avanza palla al piede; la sua rasoiata fa la barba al palo, alla destra di Cirillo.

Dopo i primi venti minuti abbastanza vivaci, la seconda parte della prima frazione scorre via, senza ulteriori sussulti.

44′ Gomes stoppa in area una palla vagante e si gira. Alto.

45’+2 Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Ligorna-Vado 0-0.

Inizio secondo tempo, ore 15:32. Le due formaziomi riprendono a giocare sotto una fitta nevicata.

53′ Ligorna vicino al vantaggio, in due circostanze ravvicinate. Dapprima è Raja a impegnare Cirillo sottomisura: il portiere vadese sventa in corner. Dal piazzato che ne consegue, Donaggio incorna a centro area, colpendo la parte superiore della traversa.

55′ Giallo a Donaggio (L).

58′ Risponde il Vado, con un’opportunità altrettanto ghiotta. Contropiede ben manovrato. Capra serve in profondità Aperi, il quale si fa però ipnotizzare da Atzori.

Poco dopo, gli ospiti reclamano un presunto fallo da rigore. Non è dello stesso avviso l’arbitro, che fa cenno di proseguire.

62′ Ammonito Raja (L). A seguire anche Galvanio (V) per simulazione.

64′ Raja, soluzione dalla media distanza. Non impensierisce Cirillo.

67′ Dalla parte opposta ci prova Cattaneo. A lato.

83′ Grande occasione Vado. Capra in torsione area. Atzori, con un balzo felino, toglie il pallone dal sette.

86′ Giallo a Brusacà (L).

88′ Il Vado preme alla ricerca della vittoria. Aperi gira a botta sicura, all’altezza del dischetto. Atzori salva con una parata strepitosa.

90′ Ancora Vado. Contropiede sulla destra: Capra si invola in area, ma Atzori ancora una volta tiene in piedi il Ligorna.

90’+1 GOL VADO! Dagli sviluppi del corner, Aperi risolve in mischia con una zampata. Rossoblù bravi a crederci fino all’ultimo. Questa rete, giunta in extremis, evita così l’ennesimo pareggio. 0-1.

90’+2 Fischio finale: Ligorna-Vado 0-1.

90′