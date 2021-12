Serie D: il Vado espugna Bra (0-1)

Bra-Vado 0-1 (57′ Aperi)

Bra (Cuneo). Campionato interregionale di Serie D (girone A). Diciassettesima giornata, terzultima del girone di andata. Il Vado è ospite del Bra. Fischio d’inizio questo pomeriggio, al campo sportivo “Attilio Bravi”, ore 14:30.

I rossoblù cercano l’ottavo risultato utile di fila. Nelle ultime due trasferte hanno raccolto altrettanti successi. La squadra allenata da Solari mantiene inoltre la porta inviolata in esterna da oltre 270‘, tradotto tre partite (Borgosesia-Vado 0-0, Imperia-Vado 0-1, Ligorna-Vado 0-1). I vadesi stazionano a metà classifica, con 22 punti. A +7 sulla zona play-out, a -4 da quella play-off.

Il Bra, dal canto suo, è dato in ottima salute, provenendo da ben tre vittorie consecutive (Bra-Sestri Levante 3-0, Derthona-Bra 0-2 e RG Ticino-Bra 0-1), senza incassare reti.

La scorsa settimana ha salutato il suo bomber Alfiero, accasatosi al Novara. A sostituirlo vi è Pavesi, proveniente dall’RG Ticino.

I locali giallorossi, pur avendo perso il “triplo” delle gare del Vado (piemontesi 6 k.o., i liguri 2), non essendo incappati in un eccessivo numero di pareggi, si trovano una lunghezza davanti. Dovendo in aggiunta recuperare un incontro, non disputato causa neve.

La sfida si tiene in anticipo al sabato, in quanto mercoledì le varie formazioni del raggruppamento saranno impegnate in un turno infrasettimanale. Il quarto da inizio stagione. Il Vado, nella fattispecie, ospiterà il già citato RG Ticino.

Tabellino:

Bra: Tunno, Magnaldi, Tos, Ferla (84′ Sia), Tuzza, Quintadamo, Bongiovanni, Marchetti (74′ Pavesi), Capellupo, Marchisone, Daquone (84′ Masawoud)

A disp.: Coria, Rossi, Di Benedetto, F. Todisco, Veneziano, Barbuto. All. Floris

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo (58′ Lazzaretti), De Bode, Brero, Capra, Brondi, Giuffrida (67′ Turone), Aperi (86′ Galvanio), Gandolfo

A disp: Colantonio, Nicoletti, Favara, Casazza, Della Rossa, Lagorio. All. Solari

Arbitro: Ravera (Valdarno). Assistenti: Marconi (Lucca) e Mantella (Livorno)

Note: Pomeriggio freddo e sereno. Fondo d’erba naturale, in buone condizioni. Ammoniti: Ferla, Capellupo, Bongiovanni (B), Aperi, Brondi e Anselmo (V).

Cronaca diretta (LIVE):

Il Vado, in completo blu con bordature rosse e allenato da Matteo Solari, si schiera con un modulo 3-5-2. Cirillo (’03) in porta.

In difesa Tinti, Brero e De Bode. Giuffrida (’02) in cabina di regia. Brondi e Cattaneo (02) le mezzeali. A completare la cerniera di centrocampo: Gandolfo (’02) esterno destro, Anselmo a sinistra.

Capra e Aperi svariano quindi sul fronte d’attacco.

Rossoblù sempre ai ferri corti. Assenti Costantini (squalificato), Papi (acciaccato), oltre al lungodegente Lo Bosco. In panchina siedono solamente giocatori “under” o ragazzi della juniores integrati alla prima squadra.

Inizio dell’incontro (ore 13:32).

6′ Opportunità Bra. Capellupo pesca Tuzza con un lancio da centrocampo. Il giocatore locale stoppa a seguire, trovandosi a tu per tu con Cirillo. A quel punto, con lo specchio di porta ridotto, angola eccessivamente la conclusione.

Qualche istante addietro De Bode era rimasto a terra in seguito a uno scontro.

Trascorso il primo quarto d’ora, null’altro da segnalare. Partita agonisticamente viva, giocata su buoni ritmi.

21′ Magnaldi affonda sulla destra, portando qualche apprensione alla retroguardia vadese. Prima Brero e quindi Tinti mettono una pezza.

30′ Anselmo si porta sul fondo e mette in mezzo. Cattaneo raccoglie l’invito dal limite dall’area, mandando alto.

36′ In successione ammoniti Aperi, Brondi e Anselmo (V).

44′ Tuzza, tiro dai venti metri. Cirillo respinge in tuffo.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Bra-Vado 0-0.

Inizio ripresa (ore 15:33).

57′ GOL VADO! Azione personale di Capra, il quale dribbla due avversari e serve a centro area Aperi. Questi calcia di prima intenzione, infilando il portiere Tunno sul palo lungo. 10 gol in 15 presenze per il giocatore vadese, che sempre meglio si sta adattando nel ruolo di centravanti. 0-1.

60′ Il Bra prova a reagire, con un tiro di Marchisone svigolato.

A seguire è lo stesso Marchisone a involarsi verso la porta con un allungo. Provvidenziale l’uscita tempestiva del giovane portiere Cirillo.

71′ Vado vicino al raddoppio. Contropiede 3 contro 3. Gandolfo si incunea in campo aperto, ma a tu per tu col portiere piemontese Tunno spreca la ghiotta opportunità.

81′ Il Vado insiste, col Bra più sbilanciato in avanti, trova maggiori spazi. Capra va al cross. Aperi fa il velo, liberando Brondi. La staffilata di quest’ultimo termina alta di poco.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+1 Masawoud, da poco subentrato, prova un’iniziativa personale. La sfera finisce a lato.

90’+4 Fischio finale: Bra-Vado 0-1.