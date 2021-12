Serie D (Girone A): cresce l’attesa dopo gli anticipi, alle 15:00 pronto a scattare il derby tra Sanremese ed Imperia

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la quattordicesima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo la vittoria del Ligorna, il pareggio del Vado e le sconfitte di Sestri Levante e Lavagnese di ieri oggi toccherà dunque ad Imperia e Sanremese, formazioni impegnate in occasione di uno dei derby più attesi. Sia la formazione di mister Andreoletti che quella di Nicola Ascoli saranno chiamate a reagire dopo le sconfitte rimediate la scorsa giornata, una necessità espressa anche dal presidente nerazzurro Fabrizio Gramondo.

Il numero uno dell’Imperia era infatti intervenuto a margine della sconfitta rimediata contro il Vado dichiarando (intervista integrale in apertura, ndr): “Ci mancano un po’ di fortuna e qualcosina davanti, stiamo lavorando su diversi profili giovani anche in altri reparti. I derby sono sempre un qualcosa di assolutamente anomalo, confido nel fatto che cuore e grinta possano trascinarci come accaduto in passato aiutandoci anche a vincere la tensione”.

Sarà dunque un incrocio infuocato in quel di Sanremo, una sfida imperdibile così come le consuete designazioni arbitrali, di seguito elencate:

Sanremese-Imperia sarà arbitrata dal signor Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro , fischietto coadiuvato da Simone Marconi della sezione di Lucca e Andrea Raimo di quella di Empoli.

Le squadre scaldano quindi i motori, la domenica di calcio proposta dalla quattordicesima giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.