Serie C femminile: il Celle Varazze si prende la rivincita sull’Albisola

Celle Ligure. Il derby è sempre il derby. Celle Varazze contro Albisola è una partita speciale. Per le ragazze in campo, che si conoscono tutte e giocano col coltello tra i denti. Per le tifoserie, sempre presenti e rumorose.

All’andata la vittoria era andata all’Iglina Albisola. Al ritorno invece, sabato sera al PalaCelle, le biancoblù allenate da Enrico Lamballi e Marco Levratto hanno messo a sorpresa i bastoni tra le ruote a una delle favorite del campionato di Serie C, vincendo col risultato di 3 a 1.

Tutti i parziali sono stati giocati con il minimo scarto. In particolare il terzo, concluso sul pirotecnico punteggio di 30 a 28.

Come al solito, la trascinatrice in attacco del Celle Varazze è stata l’opposto Stefania Peroni, che ha concluso la sfida con ben 25 punti all’attivo. Entrambe le bande sono andate in doppia cifra (10 punti Graziani, 11 Molinari, compreso il match point). Ma la vittoria non sarebbe stata possibile senza una prova spettacolare da parte di tutta la squadra.

“Una delle migliori partite che abbiamo mai giocato, i parziali parlano da soli – ha commentato Nicole Villa, la palleggiatrice biancoblu, a fine match -. Siamo riuscite nell’impresa di sconfiggere una squadra di alto livello contro ogni previsione. Abbiamo messo in campo il nostro miglior gioco e il nostro cuore mettendo le avversarie in grossa difficoltà. Soddisfazioni come queste mi ricordano perché gioco a pallavolo… Complimenti a tutte le mie compagne per non aver mai mollato, è stato il miglior regalo di Natale che potevamo farci!”.

Ora il Celle Varazze Volley si prende un po’ di meritato riposo dalle competizioni fino al nuovo anno. E, soprattutto, chiude il 2021 con un solidissimo quarto posto nel girone A del massimo campionato regionale, con cinque vittorie e tre sconfitte.