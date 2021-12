La Rari Nantes Savona non lascia speranze all’Anzio Waterpolis: 19 a 8

Savona. Quattro vittorie consecutive hanno rilanciato la Rari Nantes Savona in campionato, dopo un avvio reso difficile dal calendario ostico. Oggi i biancorossi puntano a proseguire nella loro striscia positiva, ospitando l’Anzio Waterpolis, con l’intento di consolidare la quinta posizione in classifica.

La matricola laziale si sta rendendo protagonista di una stagione positiva: occupa l’ottavo posto in graduatoria con 11 punti, contro i 21 conquistati dai savonesi. Arriva però da tre sconfitte di fila.

La cronaca. Angelini deve fare a meno di Campopiano e Da Rold. A sbloccare il risultato, dopo 3’11”, è Valerio Rizzo. 1 a 0.

Trascorrono 40 secondi e la Rari raddoppia con Patchaliev. 2 a 0.

Sul finire della prima frazione, a 7’11”, va a bersaglio Maricone. Tre reti a uomini pari e primo tempo che si chiude sul 3 a 0 per il Savona.

La Rari parte forte anche nella seconda frazione e trova con Bruni la quarta rete dopo 1’36”. 4 a 0.

A rompere il digiuno della squadra ospite è l’ex Giorgetti, a 1’50”. 4 a 1.

Immediato il nuovo più 5 dei biancorossi, ancora ad opera di Bruni, per la prima rete in superiorità dell’incontro. 5 a 1 a 2’18”.

La furia dei savonesi non si placa e a 3’00” Molina infila in rete il pallone del 6 a 1. Partita decisamente a senso unico: Rizzo realizza il 7-1 a 3’50”, poi Iocchi Gratta a 4’31” sigla l’8 a 1.

L’Anzio ha a disposizione una superiorità e Tofani chiama a raccolta i suoi nel tentativo di dare loro una scossa. La difesa locale, però, non concede nulla.

Allo scadere dei trenta secondi, da posizione tre, Iocchi Gratta rimpingua il bottino savonese: 9 a 1 a 7’19”. Risultato sul quale si va al cambio campo.

In avvio di terzo tempo la Rari cerca qualche giocata difficile e controlla la partita, forte dell’ampio margine di vantaggio.

L’Anzio accorcia con la rete di Presciutti. 9 a 2 a 1’22”.

Un tiro di Caldieri, seppur deviato da un difensore, si infila in rete scavalcando il portiere. 10 a 2 a 1’51”.

Tofani chiama il secondo time-out per l’uomo in più ma il tiro di Giorgetti non va a buon fine.

Gli ospiti si riscattano nell’azione successiva. Agostini va a segno per il 10 a 3 a 4’16”.

Il leggero calo di concentrazione dei padroni di casa concede all’Anzio la possibilità di un altro tiro vincente, ad opera di Lapenna. 10 a 4 a 4’53”.

La Rari mette immediatamente le cose a posto con Molina per il nuovo più 7. Risultato sull’11 a 4 a 5’09”.

La potente conclusione di Fondelli si insacca in rete per il 12-4 quando mancano 25″ alla fine della terza frazione di gioco.

Nella prima azione locale del quarto tempo Fondelli sigla la sua seconda rete. 13 a 4

La partita torna ad essere un assolo dei biancorossi, con il gol di Iocchi Gratta per il 14 a 4 a 58″.

Tra i pali dei biancorossi entra Andrea Turazzini, al suo debutto in Serie A1.

Rigore per la Rari Nantes, Fondelli non lo sbaglia: 15 a 4.

Superiorità per l’Anzio, rete realizzata da Cunko. 15 a 5 a 1’51”.

È Giorgetti diventare il primo doppiettista dei suoi con il gol del 15 a 6 a 2’19”.

Con una splendida conclusione Iocchi Gratta si prende la palma di top scorer dell’incontro, firmando il 16 a 6 a 3’06”.

Palla al centro, Agostini la spinge in rete: 16 a 7 a 3’34”.

Uomo in più per la Rari, Iocchi Gratta riporta a dieci le reti di differenza tra le due squadre. 17 a 7 a 4’03”.

Anche Urbinati scrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori, segnando il 18 a 7 a 5’54”.

C’è ancora tempo per la rete di Lapenna, con la difesa savonese scoperta, per il 18 a 8 a 35″ dalla sirena, e per il gol di Iocchi Gratta a 2″ dallo scadere.

Finisce col successo della Rari Nantes Savona per 19 a 8. I biancorossi rafforzano la quinta posizione in classifica e sabato 18 dicembre saranno ospiti della Pallanuoto Trieste nello scontro diretto per il quarto posto.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Anzio Waterpolis 19-8

(Parziali: 3-0, 6-1, 3-3, 6-4)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Urbinati 1, Molina Rios 2, Rizzo 2, Caldieri 1, Bruni 2, Giovanetti, Fondelli 3, Iocchi Gratta 6, Maricone 1, Turazzini. All. Alberto Angelini.

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini, Di Rocco, Giorgetti 2, Grossi, Cunko 1, Mironov, F. Lapenna 2, Agostini 2, Casasola, Presciutti 1, Vassallo. All. Roberto Tofani.

Arbitri: Riccardo D’Antoni (Siracusa) e Riccardo Carmignani (Messina). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Usciti per tre falli: nessuno. Superiorità numeriche: