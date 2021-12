Semaforo ed ex Pescetto: due interrogazioni della minoranza di “Uniti per Celle”

Celle Ligure. Preoccupazione della minoranza consiliare e richiesta di spiegazioni al primo cittadino Caterina Mordeglia. I temi delle due interrogazioni a firma del capo gruppo Remo Zunino riguardano i lavori sul Santa Brigida legati inevitabilmente al ritorno del semaforo e l’ex hotel Pescetto.

“Siamo fortemente preoccupati che i lavori sul Rio Santa Brigida si protraggano fino alla prossima primavera/estate, con relativo impianto semaforico e con conseguente grave danno nei confronti sia dei cittadini che degli imprenditori. Siamo a proporre questa interpellanza in merito ai lavori sul Rio Santa Brigida in quanto riteniamo doveroso che l’Amministrazione informi in modo trasparente e puntuale i cittadini circa le modalità e i termini di esecuzione dei lavori”, scrive la minoranza.

“Con la presente chiediamo al Sindaco e alla Giunta come intendono adoperarsi per avere un cronoprogramma preciso sull’andamento dei lavori, quali azioni intendono intraprendere per garantire che i lavori si concludano entro il mese di Febbraio 2022, se intendono promuovere una pubblica assemblea rivolta ai cittadini e imprenditori nel corso della quale dare informazioni precise in merito”. Una seconda interrogazione riguarda l’ex Hotel Pescetto.

“Viste le nostre precedenti interrogazioni e interpellanze, le notizie apparse sui giornali relativamente ad esposti presentati in riferimento ai lavori in corso di esecuzione in corrispondenza del fabbricato ex Pescetto, visto che gli stessi esposti sono stati firmati anche dal Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, in visita a Celle Ligure”.

“Per permettere alla cittadinanza di essere informata in modo puntuale e trasparente si chiede una esaustiva relazione su questi fatti e sulle risposte fornite a seguito degli esposti” conclude Uniti per Celle.