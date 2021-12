Seconda Categoria, Spotornese contro Borgio Verezzi: la cronaca in diretta

Savona. Ad aprire la settima giornata del girone B di Seconda Categoria è la partita tra la Spotornese, che come di consueto anticipa la propria partita casalinga al sabato sera, ed il Borgio Verezzi.

I biancazzurri si sono resi protagonisti di un avvio di campionato straordinario, con sei vittorie in altrettanti incontri; ciononostante, Priamar e San Francesco Loano li seguono a 3 sole lunghezze di distanza. I rossoblù hanno un bilancio in positivo, con tre successi, un pareggio e due sconfitte.

La cronaca. Massimo Peluffo e Luca Calcagno schierano la Spotornese con Filippi, Galluzzo, Bovero, Torrini, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo (cap.), Pellizzari, Russo Artimagnella, Carminati.

A disposizione: Marangon, Varriale, Chessa, Canale, Merlo Manco, Manfrini, Puppo, Vanara, Calcagno.

Il Borgio Verezzi allenato da Fabio Cordiale si presenta in campo con Bracco, Briozzo, Tassisto, Allisiardi, Decia, Roascio, Stegaru, Fornari, Frione, Patitucci (cap.), Pollero.

A disposizione: Mantoan, Giglio, Zanatta, Vona, Tuninetti, Pascarella, Morelli, Colantoni, Rasetto.

Arbitra Stefano Doglio della sezione di Savona.

Spotornese schierata col 4-3-3, con Torrini al posto dello squalificato Nocerino al centro della difesa; a centrocampo Ferro, Dorigo e Lione, in attacco Pellizzari, Russo Artimagnella e Carminati. Ospiti in campo col 4-2-3-1 e a favore di vento nella prima metà di gara.

All’8° conclusione di Fornari, all’interno dell’area: Filippi respinge coi pugni.

All’11° biancazzurri molto pericolosi: Carminati conquista un pallone, lo mette in area per Russo Artimagnella che però non riesce a concludere in maniera efficace.

Nel primo quarto d’ora gara giocata sostanzialmente a centrocampo, con le due squadre infastidite dal vento nella propria manovra.

Al 16° Patitucci scodella una punizione in area, colpo di testa di Frione: palla abbondantemente a lato.

Al 19° cartellino giallo a Carminati, reo di un fallo su Stegaru. Punizione dal limite in favore del Borgio Verezzi: la calcia Tassisto, palla indirizzata all’incrocio alla sinistra del portiere, fuori di poco con una leggera deviazione.

Al 21° corner per i rossoblù: palla messa in area di rigore, termina direttamente sul fondo.

Al 22° azione prolungata di Carminati, scarico per Dorigo che calcia ma non impensierisce Bracco.

Al 29° angolo per il Borgio; sugli sviluppi conclusione da fuori area di Patitucci, parata in due tempi da Filippi.

Partita molto equilibrata e combattuta, ma non spettacolare sul piano delle occasioni; i rossoblù stanno facendo qualcosa in più, cercando di sfruttare il vento a favore.

Al 30° calcio di punizione da posizione laterale per il Borgio, la palla calciata in area scorre ed esce dalla parte opposta.

Al 33° corner per la Spotornese: palla sul secondo palo, colpo di testa a lato.