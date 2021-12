Seconda Categoria, attimi di paura nel derby di Albissola: giocatore lascia il campo in ambulanza, ora è ricoverato al San Paolo in condizioni stabili

Albissola Marina. Oggi alle ore 14:30 allo stadio comunale Faraggiana è andato in scena il derby di Albissola, stracittadina che ha messo di fronte l’Albissole guidata da mister Gasparlin e la Santa Cecilia allenata da Roberto Blangero. Al termine del match è stato 1-0 per i biancazzurri, un epilogo tuttavia passato in secondo piano a causa dello spaventoso infortunio occorso a Stefano Crino, capitano dei Ceramisti uscito in barella e poi trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale San Paolo di Savona.

L’arbitro, dopo essersi reso conto della gravità della situazione, ha fischiato il termine del match, il tutto in un clima di confusione e spavento generale a causa della terribile botta sofferta dal giocatore (spinto da un avversario in uno scontro di gioco, giocatore poi espulso, ndr) contro le grate che circondano il terreno di gioco.

Sicuramente è stato provvidenziale l’intervento del compagno di squadra dell’interessato, Michael Merica, prontamente intervenuto estraendo la lingua a Crino salvandolo così dal soffocamento. Il capitano biancazzurro fortunatamente è stato caricato sull’ambulanza dopo essere tornato cosciente, una buona notizia così come quella della sua stabilizzazione una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Il ragazzo rimarrà ricoverato per precauzione durante la notte, ma dai medici sono arrivate delle rassicurazioni circa le sue condizioni, considerate buone. Un grande spavento dunque, ma per fortuna nulla di più: presto ciò che è accaduto, per il capitano biancazzurro, rimarrà soltanto un brutto ricordo.