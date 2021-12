Seconda Categoria: la webcronaca diretta di Priamar Liguria-White Rabbit United

Priamar Liguria 0 – White Rabbit United 0

43′ Porta stregata per la Priamar. Bardhi di testa colpisce ma manda a lato. Lo stesso Bardhi fondamentale nel ribaltamento di fronte quando ferma Mosca lanciatonin area.

39′ Bianchi conquista una punizione al limite dell’area. Ammonito Gjepali.

37′ Andriello stende Panaro. Ammonito.

36′ Bella torre di Vallone per Bianchi. Tiro forte ma Albanio è bravo ad accorciare e a opporsi.

35′ Panaro allontana la palla a gioco fermo e becca il giallo. Stesso provvedimento nei confronti di Quaranta, oltremodo veemente nelle proteste.

33′ Mosca si mette in proprio e costringe Bardhi a spendere un fallo e a prendere l’ammonizione.

31′ Lavagna lascia il posto a Battaglia nella Priamar Liguria.

29′ Ancora un’occasione clamorosa fallita dalla Priamar. Colombi, solo in area, non riesce a calciare con forza un pallone proveniente dalla sinistra. Albanio si salva.

25′ Tentativo di Lavagna dal limite. Pallone centrale ma insidioso perché sbuca tra varie maglie avversarie. Sul ribaltamento di fronte Mosca prova il pallonetto. Pallone alto sulla traversa.

24′ Giallo per La Ferlita.

23′ Assalto della Priamar Liguria. Esposito entra in area bene ma tira addosso al portiere in uscita.

22′ Nerjaku esce e lascia il posto a Mosca.

17′ Nerjaku si infila tra Dalpiaz e Quaranta sfruttando un lancio. Conclusione fuori.

16′ Corner battuto dentro l’area piccola da Bardhi, Vallone a un amen dalla linea di porta colpisce di testa spedendo alto.

14′ Ancora una punizione del White Rabbit. Centrale ma complice il sole il portiere respinge un pallone facile appena fuori dall’area piccola. Fanello calcia a botta sicura. Dalpiaz ci mette il corpo.

12′ Priamar che manovra in uscita. Hasani impatta con il subentrato Fanello. Giallo per il centrale rossoblù. Punizione centrale di Panaro respinta coi pugni da Quaranta.

8′ Vallone ancora pericoloso. Riceve in area e girando si calcia colpendo l’esterno della rete. Giallo per Candolo per un fallo a metà campo.

6′ Vantaggio Priamar annullato per fuorigioco. Punizione messa in mezzo da Esposito, Hasani svetta e indirizza verso la porta. Vallone in estirada mette dentro.

1′ Puntuali, si riparte.

Secondo tempo

48′ Finisce un primo tempo nel corso del quale la Priamar ha creato i presupposti per passare in vantaggio ma poca freddezza mista a sfortuna hanno impedito agli uomini di Bresci di chiudere avanti. Ospiti battaglieri ma con poca qualità in avanti.

47′ Finale di tempo con White Rabbit in avanti. Episcopo ci prova dalla distanza ma calcia fuori.

45′ Punizione da posizione interessante per la Priamar Liguria calcata contro la barriera da Esposito.

41′ Parabola di Andriello dalla trequarti. Albanio e il palo negano la gioia del goal alla Priamar Liguria.

40′ Maruca trattiene Vallone in mezzo al campo. Ammonito.

39′ Esposito dalla lunga distanza calcia bene e con forza. Pallone di poco sopra la traversa. Albanio in controllo.

37′ Bianco lanciato in profondità prova a puntare la difesa avversaria senza trovare lo spunto giusto. Andriello riceve al limite e calcia. Conclusione centrale parata da Albanio. Altro tentativo di Bianchi poco dopo, anche questo poco angolato. La Priamar devo trovare una via di mezzo tra conclusioni centrali e tentativi col “compasso troppo largo”.

30′ Priamar ancora poco precisa. Bianchi protegge in area e fa la sponda per Andriello. Conclusione da posizione favorevole debole e imprecisa. Palla a lato.

26′ Partita molto combattuta con la Priamar Liguria che non riesce a trasformare in rete il maggior predominio territoriale.

19′ Ci prova anche Bianchi da fiori dall’area. Conclusione centrale. Gli ospiti si erano fatti vedere in avanti con una punizione di Battaglia, troppo centrale però per impensierire Quaranta.

16′ Gran giocata di Lavagna che sradica un pallone sulla trequarti e calcia direttamente a rete verso Albanio. Conclusione forte ma centrale. Il portiere ospite la fa sua in due tempi.

10′ Primi dieci minuti di marca locale, l’opportunità più chiara capita nei piedi di Vallone. Gjepali buca l’intervento nel tentativo di spazzare ma l’attaccante rossoblù non inquadra la porta da pochi passi. Occasionissima. White Rabbit United sembra maggiormente in grado di ripartire rispetto al match di Coppa Liguria perso 5 a 0 contro la Priamar qualche mese fa.

1′ Partiti, la Priamar Liguria deve riscattare il pareggio contro il Quiliano “B” per tenere il passo di San Francesco Loano e Spotornese. White Rabbit United proverà a trovare i primi punti contro una big per tentare di uscire dalle zone basse della classifica.

Priamar Liguria: 1 Quaranta, 2 Bardhi, 3 Casalinuovo, 4 Andriello, 5 Dalpiaz, 6 Hasani, 7 Vallone, 8 Bianco, 9 Bianchi, 10 Esposito, 11 Lavagna. A disposizione: 12 Mandaglio, 13 Morando, 14 Jurato, 15 Colombi, 16 Santoro, 17 Battaglia. Allenatore: Bresci.

White Rabbit United: 1 Albano, 2 La Ferlita, 3 Gjepali, 4 Battaglia, 5 Nerjaku K, 6 Podda, 7 Maruca, 8 Candolo, 9 Nerjaku M, 10 Panaro, 11 Episcopo. A disposizione: 12 Pescio, 13 Scaramelli, 14 Fanello, 15 Ighwara, 16 Meli, 17 Mosca, 18 Puglia, 19 Puglia.