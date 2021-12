Seconda Categoria, il derby valbormidese si gioca a Quiliano: il live di Carcarese-Dego

LIVE: CARCARESE – DEGO 0-4 (42’ e 68′ Guastamacchia, 63′ Ferraro, 67′ Mozzone)

41′ Un cambio per parte: per il Dego Gennarelli per Mozzone; per la Carcarese entra Reale, esce un acciaccato Concas

39′ Al limite Mozzone corto per Bastoni che lascia partire il destro, Odella blocca da terra

37′ Mattia Monticelli rileva Reverdito

32′ Punizione di Concas dai 25 metri, di poco a lato

27′ Dopo la doppietta lascia il campo con i crampi Guastamacchia, al suo posto Ivan Monticelli

23′ GOOOOOOL! Tiro di Mozzone respinto, la palla arriva a Guastamacchia che insacca alla destra del portiere

22′ TRIS! Cross di Dotta dalla destra, Ferraro rimpallato, Mozzone al centro dell’area non sbaglia

18′ GOOOOOOOOOL! Gran gol di Ferraro che in area riceve il lancio perfetto del neo entrato Zunino, controlla e al volo imbuca il raddoppio

17′ Cambio anche per mister Bastoni: Bovio prende il posto di Zunino

12′ Seconda sostituzione biancorossa: Marco Briano per Revelli

11′ Bovio serve un rasoterra a Mozzone che in area piccola di prima non riesce ad essere incisivo, la difesa spazza

8′ Primo cambio: per la Carcarese entra Ntensibe al posto di Clemente

3′ Occasionissima per la Carcarese con Vastola solo davanti ad Astengo, ma perde il tempo e il portiere riesce ad opporsi senza grandi difficoltà

2′ Bastoni a tu per tu con Odella, arriva Gavacciuto che con un grande intervento manda in angolo. Sul corner pericoloso ancora il 9 ospite, palla di pochissimo sopra la traversa

1′ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo

42’ GOOOOOL: punizione di Eletto, batti e ribatti in aerea, la palla arriva ad Usai che appoggia a Guastamacchia. Diagonale potente e vantaggio biancoblu (in copertina il video del gol)

40’ Ammonito Gavacciuto falloso su Mozzone

37’ Dego inarrestabile: cross di Bovio, Spriano davanti alla porta calcia alto

36’ Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Bastoni appoggia al limite per Guastamacchia che di prima intenzione calcia un diagonale potente ma impreciso

34’ Il cross sbagliato di Eletto si trasforma in una grande occasione per il Dego: Odella in uscita devia il traversone, la palla arriva a Ferraro che tenta il tap in, ma il portiere è super reattivo e salva la porta biancorossa

30’ Fin qui Dego padrone del campo. Una Carcarese troppo confusa lascia ampi spazi agli ospiti

27’ Ferarro lancia sulla destra a Bastoni che crossa, Odella non blocca e Pastorino salva i biancorossi impedendo a Spriano in agguato di colpire il pallone

25’ Conclusione dalla distanza di Guastamacchia, Odella blocca in due tempi

19’ Sempre Dego pericoloso: corner di Ferraro dalla destra, incornata di bomber Mozzone che rimbalza per due volte sulla traversa

17’ Cross di Bovio indirizzato sul secondo palo, Odella in uscita smanaccia e riesce ad evitare l’intervento di Spriano, la difesa poi allontana

6′ Ancora Dego con Eletto che tenta la conclusione dal limite, alta

4′ Cross perfetto di Bovio sul secondo palo, dove Bastoni di prima intenzione calcia sicuro, palla sull’esterno della rete

2′ Ci prova subito Guastamacchia dal limite, palla fuori

1′ Si parte alle 16:09, prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Piera Ghia, mamma del direttore generale della Carcarese Roberto Abbaldo

PRIMO TEMPO

Quiliano. Candido Corrent coperto dalla neve, il derby tra Carcarese e Dego si gioca all’Andrea Picasso di Quiliano, fischio d’inizio fissato alle 16.

Seconda partita in biancoblu per mister Bastoni che nelle settimane scorse ha preso il posto dell’esonerato Fabio Macchia e ha esordito sulla panchina con una vittoria di misura sul Plodio.

Risultato utile, ma pieno di amarezza invece per la Carcarese che lo scorso turno, dopo essere stata sempre in vantaggio, sul finale si è fatta recuperare dal Cengio ed è uscita dal Pino Salvi con un solo punto.

Oggi sarà ancora più difficile per i ragazzi guidati da Matteo Siri che si trovano ad affrontare una delle formazioni tra le favorite del Girone C che, dopo qualche risultato deludente, vuole far sentire la sua voce.

FORMAZIONI

CARCARESE: Odella, Diop, Pastorino, Torrello, Ciappellano, Gavacciuto, Vastola, Revelli, Clemente, Concas, Briano A. A disp.: Massari, Reale, Pera, Briano M., Bajrami, Giampieri, Ntensibe. All. Matteo Siri

DEGO: Astengo, Dotta, Bovio, Reverdito, Usai, Eletto, Ferraro, Spriano, Bastoni F., Guastamacchia, Mozzone. A disp.: Valle, Monticelli M., Saino, Nosokhare, Monticelli I., Gennarelli, Carle, Zunino. All. Alessandro Bastoni

ARBITRO: Elisa Giuriati di Savona