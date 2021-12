Seconda Categoria “C”, l’Albissole è campione d’inverno: insegue il Dego, Plodio ok contro la Carcarese “B”

Savona. Una nona giornata di campionato all’insegna dei gol e dello spettacolo. È facilmente riassumibile in questa maniera il turno di Seconda Categoria iniziato domenica alle ore 11:00 con la sfida tra Plodio e Carcarese “B”, il tutto per un weekend di gare avvincenti le quali hanno permesso di delineare i rapporti di forza tra le varie formazioni impegnate nel Girone C. Sono state 25 le reti messe a segno in questa nona e ultima giornata de girone d’andata, un sintomo di grande vivacità per un campionato il quale, dopo il lungo stop sofferto a causa della pandemia, non sta facendo altro se non confermare la propria immensa voglia di tornare protagonista. Di seguito ecco il racconto dei match andati in scena.

Cengio 0-6 Albissole (5′ Vacca, 10′, 30′, 65′ Rebagliati, 54′, 90′ Romano)

A prendersi la scena per l’ennesimo turno consecutivo ci ha pensato l’Albissole di mister Gasparlin, formazione insignita del titolo di “Campionessa d’Inverno” conquistato con un rassicurante vantaggio di 7 punti rispetto al Dego secondo in classifica. Dopo l’eliminazione in Coppa proprio per mano dell’undici guidato da mister Marian ed il grande spavento vissuto a causa dell’infortunio occorso a Crino al termine del derby contro la Santa Cecilia è dunque tornato il sereno in casa biancazzurra, squadra ora pronta a celebrare le festività natalizie per poi tornare ad allenarsi già con uno sguardo al prossimo cruciale impegno: il 30 gennaio sarà infatti Dego-Albissole, un match da dentro o fuori per tentare di dare ancora un senso ad un girone che, finora, è stato totale appannaggio dei Ceramisti.

I padroni di casa allenati da mister Marian sono scesi in campo con Pelle, Khadim, Camera, Talento, Samir, T. Chami, Tagliero (C), A. Chami, Abdou Diop, A. Hublina e Camusso. A disposizione vi erano Roscio, Xheka, Bertone, Salvo, Assane, Iannicelli, Zucchino, X. Hublina e Crosa.

Gli ospiti allenati da Roberto Gasparlin hanno invece risposto con Nucci, Caria, Gagliardo, Lupi, Vacca, Costa, Romano, Vallarino (C), Calcagno, Rebagliati e Di Mare. In panchina si sono accomodati Ottonello, Pisano, Marforio, Bolla, Merica e Valle (nuovo acquisto cresciuto nel vivaio biancazzurro).

Plodio 4-3 Carcarese “B” (18′, 45′ Concas, 25′, 75′ Rig. Costa, 55′ Luongo, 72′ Clemente, 93′ Cappelletti), ore 11:00

Un altro match davvero elettrizzante è stato quello che ha messo di fronte Plodio e Carcarese “B”, due ottime formazioni riuscite a confermare i pronostici tenendosi testa fino all’ultimo respiro. Gli agguerriti ospiti alla fine però, dopo essere passati per tre volte in vantaggio, si sono dovuti arrendere al ritorno dei locali, squadra proiettata in paradiso da una marcatura a tempo scaduto siglata dal mai domo Cappelletti.

I padroni di casa guidati da Dario Roso sono scesi in campo con Cirronis, Diamanti, Gallesio (C), Sanna, Garrone, Ciccaglioni, Lai, Rossi, Luongo, Costa e Cappelletti. A disposizione vi erano Ghiglia, Aondio, Diamanti, Picalli, Gioffrè, Resio, Picozzi, Spinardi e Laurenza.

I biancorossi guidati da mister Siri hanno risposto con F. Briano, Gavacciuto, Diop, Torello, Ciappellano, Tacchini, Reale, M. Briano, Clemente, Concas e A. Briano. A disposizione vi erano Odella, Giampieri, Revelli, Bajrami, Vastola e Branchetti.

Dego 3-2 Pallare (10′ Bastoni, 24′, 60′ Mozzone, 70′ De Luca, 88′ Abbaldo)

Un’altra super partita è stata quella andata in scena tra Dego e Pallare, due compagini le quali si sono affrontate nel tentativo di decretare la reale antagonista dell’Albissole. Alla fine il verdetto del campo ha insignito il Dego di questo ruolo, una sfida non semplice per un gruppo che però, senza dubbio, venderà cara la pelle fino all’ultima giornata.

I valbormidesi di mister Bastoni si sono presentati in campo con Astengo, Reverdito, Bovio, Saino, F. Usai, Eletto, Ferraro, Zunino, F. Bastoni, Guastamacchia e Mozzone (C). In panchina si sono accomodati Rodino, M. Monticelli, Dotta, M. Usai, I. Monticelli, Gennarelli, Carle, Nosakhare e Spriano.

Gli agguerriti ospiti allenati da Gian Marco Albesano si sono invece schierati con Piantelli, Russo, Borro, Perrone, Grosso (C), Boudali, Vigliero, Shqau, De Luca, Bellomia e Caruso. In panchina si sono accomodati Callegari, Morando, Abbaldo, Pesce, Monni, Garbarino, Jallow e Negro.

Santa Cecilia 4-1 Murialdo (24′ Sylla, 30′, 40′ Aglietto, 70′ A. Pellegrini, 75′ Ormenisan)



Mancava soltanto un’affermazione della Santa Cecilia all’appello ed eccola prontamente arrivare: prima vittoria stagionale ottenuta con successo e sorriso smagliante riconquistato per quanto riguarda la squadra guidata da mister Blangero, tecnico dimostratosi già successivamente al match contro l’Albissole (intervista visualizzabile nel video soprastante, ndr) molto soddisfatto sia per le qualità che per il gioco messo in campo dai suoi. Continuano invece le difficoltà in casa Murialdo, formazione nuovamente ultima in classifica proprio per colpa del sorpasso concretizzato dagli albissolesi.

La Santa Cecilia guidata da mister Blangero è scesa in campo con Del Prete, Paesler, Marrapodi (C), V. Pellegrini, Burlando, Accatino, Calabria, Tourè, Aglietto, A. Pellegrini e Ormenisan. In panchina si sono accomodati Sacco, Galli, Bormida e Fontana.

Il Murialdo allenato da Stefano Odella si è invece presentato in campo con F. Odella, Rizqy, L. Icardo, M. Odella (C), Melogno, Pontoglio, C. Oddone, Chinazzo, Calleri, Sylla e Decastelli. A disposizione vi erano A. Icardo, Ciappellano, Denaro, Dotta, Di Gregorio e Barlocco.

Sassello 1-1 Rocchettese (75′ Paglionico, 92′ Raineri), ore 18:00

Infine a chiudere la giornata sono state Sassello e Rocchettese, formazioni annullatesi con i padroni di casa riusciti a far gioire il pubblico presente sugli spalti soltanto al 92′ grazie alla rete provvidenziale di un ottimo Raineri. Grande delusione invece per la Rocchettese, compagine sprofondata a -10 dall’Albissole prima in classifica.

I rossoblù guidati da Mario Croci si sono schierati con Buscaglia, Vallecilla, Gallione, Rosati (C), Veneziano, Giamello, Zerbini, Paganelli, Paglionico, Thevenet e Fiorentino. In panchina si sono accomodati R. Adosio, M. Bracco, Cissè, Palma, Viazzo, P. Adosio, Bianchin, Carta e Manjang.

La classifica

È terminata in questa maniera la nona giornata del ritrovato campionato di Seconda Categoria, un torneo avvincente che al momento vede la seguente classifica: Albissole 27, Dego 20, Pallare 17, Rocchettese 17, Plodio 14, Carcarese “B” 10, Cengio 8, Sassello 5, Santa Cecilia 5, Murialdo 4.