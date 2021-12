Seconda Categoria “C”: Albissole-Santa Cecilia in campo, non perderti il racconto dello spettacolo del derby

Risultato: Albissole 1-0 Santa Cecilia (7’ Costa) [Live]

Albissola Marina. Oggi allo stadio Faraggiana va in scena uno dei match più attesi dell’anno: il derby di Albissola. Dopo il primo atto stagionale disputato in Coppa Liguria e vinto dall’Albissole nella sfida odierna quindi si ripropone un dualismo che da anni infiamma la città della ceramica, una partita che si prospetta come pronta a regalare gol e spettacolo.

I biancazzurri guidati da mister Gasparlin si schierano con Nucci, Zucca, Crino (C), Lupi, Vacca, Costa, Romano, Vallarino, Calcagno, Rebagliati e Di Mare. A disposizione ci sono Ottonello, Gagliardo, Merica, Porta e Bolla.

La Santa Cecilia allenata da Blangero invece risponde con Del Prete, Vassallo, Marrapodi (C), Scotto, Burlando, Accatino, Bormida, Tourè, Aglietto, Camara e Ormenisan. In panchina si accomodano Sacco, Galli, Paesler, Calabria, Pellegrini e Fontana.

Alle 14:32 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida con i Ceramisti che immediatamente provano a rendersi propositivi, si difendono gli arancioni.

Al 7’ si sblocca la sfida. Dopo un’iniziale fase di studio i biancazzurra pescano il jolly con uno splendido colpo di testa di Costa: è 1-0 Albissole al Faraggiana!

Al 18’ prova a reagire la squadra di mister Blangero, ma Nucci con un super intervento nega il pareggio agli arancioni

Al 24’ si accende una mischia pericolosissima in area con Bormida che sfiora per due volte la rete del pari: difende murando la difesa biancazzurra

Al 29’ i Ceramisti riescono ancora a rendersi pericolosi. Rebagliati serve splendidamente Romano il quale a tu per tu con Del Prete, manca incredibilmente il bersaglio: che brivido per la Santa Cecilia!

Al 33’ è nuovamente l’Albissole a sfiorare la rete. Calcagno gira di testa uno splendido cross di Crino, ma il suo tentativo termina sul fondo per un soffio

Al 45’ Di Mare su punizione prova ad eludere la resistenza degli avversari, ma la sua traiettoria termina di poco sopra la traversa

Termina così 1-0 senza recupero un primo tempo a tratti bloccato e in altri frangenti frizzante e divertente, una sfida per adesso decisa dalla rete siglata dopo pochi minuti da un ottimo Costa. L’impressione è che servirà altro alla Santa Cecilia per riuscire a trovare il gol del pareggio, una marcatura tanto sognata quanto probabilmente realizzabile soltanto grazie ad un episodio.

Alle 15:31 prende il via la seconda frazione con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici sceso in campo in occasione dei primi 45’.

Al 3’ mister Gasparlin opta immediatamente per un doppio cambio: Gagliardo e Porta entrano in campo al posto di Zucca e Costa

Al 7’ il neo entrato Gagliardo da fuori cerca la prodezza balistica, ma il suo tentativo termina di poco a lato

Al 13’ anche mister Blangero opta per operare una sostituzione: Pellegrini preleva uno stremato Ormenisan

Al 17’ grandissima occasione per l’Albissole. Romano trova Calcagno il quale, di prima, si vede respingere la propria conclusione a botta sicura da un super Del Prete: resiste la Santa Cecilia!

Al 20’ ecco un altro cambio operato da mister Blangero: dentro Calabria, fuori Bormida

Al 28’ clamorosa chance per gli arancioni. Camara di testa salta tutto solo nel cuore dell’aria di rigore, ma il suo tentativo termina a lato: che brivido per l’Albissole!

Al 31’ i biancazzurri sfiorano il raddoppio. Di Mare da fuori area prova una splendida soluzione acrobatica, ma il suo tentativo termina alto di poco

Al 34’ mister Blangero prova a giocarsi un’altra mossa per riacciuffare la sfida: Fontana preleva uno stanco Scotto, la Santa Cecilia continua a crederci!