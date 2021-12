Seconda Categoria “C”: Albissole di scena a Sassello, spicca Plodio-Dego

Savona. La tanto attesa ripartenza è arrivata. Non si potrebbe definire altrimenti il taglio del nastro relativo al campionato di Seconda Categoria, un’annata già dimostratasi capace di regalare emozioni incredibili unite a scoppiettanti piogge di reti. Dieci squadre pronte a darsi battaglia per un Girone C di fuoco, questo l’avvincente ed appassionante raggruppamento che mette di fronte le formazioni valbormidesi contro quelle rivierasche.

Oggi sarà dunque il momento di tornare in campo per le squadre di scena in questo raggruppamento, compagini pronte a dar vita a gare combattute con protagoniste formazioni agguerrite e volenterose di vincere per riscattarsi o per proseguire il buon percorso intrapreso. Dopo lo spettacolare pareggio (3-3) tra Cengio e Carcarese “B” ecco dunque Sassello-Albissole e Plodio-Dego per delineare la testa della classifica, questo senza dimenticare Santa Cecilia-Pallare e Rocchettese-Murialdo, sfide utili per tentare di individuare chi quest’anno entrerà a far parte del gruppo di società in lotta per la salvezza.

Saranno quindi le due sfide in Valle con impegnate le formazioni di vertice e i due match da tenere d’occhio, incontri appassionanti pronti a far divertire i tifosi presenti sugli spalti e a decretare i rapporti di forza di un Girone C per adesso all’insegna dell’equilibrio. Occhi puntati anche sulla Rocchettese, formazione chiamata a reagire dopo il brusco stop rimediato contro l’Albissole.

In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali relative alle partite di oggi pomeriggio, di seguito elencate:

CENGIO

CARCARESE

Davide Ciminelli

Savona

PLODIO 1997

DEGO CALCIO

Andrea Martino

Savona

ROCCHETTESE

MURIALDO

Ayoub Chamchi

Savona

SANTA CECILIA

PALLARE CALCIO

Simone Schiavon

Imperia

SASSELLO

ALBISSOLE 1909

Giorgio Todorovich

Savona

Le squadre dunque scaldano i motori, la settima giornata del Girone C del campionato di Seconda Categoria si prospetta come davvero avvincente.