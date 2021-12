Seconda Categoria “B”: San Francesco mette la freccia, Borgio straripante, fermate Priamar e Spotornese

La domenica di Seconda Categoria girone “B” ha regalato una capolista solitaria. Il goal di Totaro al minuto settanta ha regalato un successo in stile “corto muso” alla San Francesco Loano, ma di certo la squadra di Enrico Sardo non si piangerà addosso per il successo “striminzito” nel punteggio. Il pareggio in extremis della Nolese nel derby contro la Spotornese e il fortino eretto da White Rabbit United contro la Priamar Liguria hanno consegnato lo scettro di regina solitaria alla formazione ponentina. Spicca il successo del Borgio Verezzi, 7 a 0 contro Yepp Albenga.

Classifica: San Francesco Loano 21, Spotornese 19; Priamar Liguria 17; Borgio Verezzi 16; Cisano 14; Varazze “B” 9; White Rabbit 7; Nolese 6; Quiliano&Valleggia 5; Yepp Albenga 0.

Priamar Liguria 0 – White Rabbit United 0

Priamar Liguria: Quaranta, Bardhi, Casalinuovo, Andriello, Dalpiaz, Hasani, Vallone, Bianco, Bianchi, Esposito, Lavagna. A disposizione: Mandaglio, Morando, Jurato, Colombi, Santoro, Battaglia. Allenatore: Bresci.

White Rabbit United: Albano, La Ferlita, Gjepali, Battaglia, Nerjaku K, Podda, Maruca, Candolo, Nerjaku M, Panaro, Episcopo. A disposizione: Pescio, Scaramelli, Fanello, Ighwara, Meli, Mosca, Puglia, Puglia. Allenatore: Arco.

Nolese 2 (Dabove, Battaglia) – Spotornese 2 (Russo, Carminati)

Nolese: Paonessa, Marengo, Valdora, Dakoli, Gibba Bubacarr, Attolini, Limito, Battaglia, Tatone, Dabove, Mombrini. A disposizione: Fontana, Nardo, Oliveri, Semry, Acunzo, Ismajlifusaj, Gandoglia, Yupanqui Villanueva. Allenatore: Balbo.

Spotornese: Genta, Galluzzo, Bovero, Nocerino, Crovella, Ferro, Lione, Dorigo (cap.), Russo Artimagnella, Chessa, Carminati. A disposizione: Marangon, Varriale, Novello, Manfrini, Monda, Pellizzari, Puppo, Canale. Allenatore: Calcagno.

Borgio Verezzi 7 (Antonelli, Roascio 2, Vona 2, Tassisto, Bertozzi) – Yepp Albenga 0

Borgio Verezzi: Mantuan, Briozzo, Tassisto, Pascarella, Pollero, Roascio, Stegaru, Decia, Antonelli, Patitucci, Morelli. A disposizione: Colantoni, Fiorito, Frione, Vona, Zanatta, Battistini, Bertozzi, Allisiardi. Allenatore: Cordiale.

Varazze Don Bosco “b” 2 (Valle 2) – Quiliano&Valleggia “b” 1 (Alvarado)

Quiliano&Valleggia: Vasoli, Bertola C, Alleteo, Bertola M, Armellino, Massa, Cabrera, Espinoza, Alvarado, D’Amico, Caruzzo. A disposizione: Gallinari, Martino, Dodino, Di Bartolo, Intili, Alpino, Caviglia, Gregoretti. Allenatore: Pansera.

San Francesco Loano 1 (Totaro) – Cisano 0

San Francesco Loano: Alberico, Scannapieco, Torrengo, Quartieri, Bianco M, Illiano, Insolito, Antonelli, Rossignolo, Totaro, Esposito. A disposizione: Accame, Ristagno, Guallini, Gualerzi, Murru, Patacchini, Cibrario, Bianco L, Simonetti. Allenatore: Sardo.

Cisano: Grillo, Marchi, Mantero, Muscio S, Ferrentino, Munì, Ghirardo, Sportelli, Muniz, Bellissimo, Magliano. A disposizione: Dallapria, Bottero, D’Auria, Muscio L, De Luca, Rizzi, Contratto, Modaferri, Filip. Allenatore: Pellegrino-Sportelli.