Scuole e formazione nel Pnrr, fondi direttamente a Comuni e Province? “Sbagliato escludere le Regioni”

Liguria. Il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta il quadro delle progettualità della Regione sull’offerta formativa e come questa riflessione si stia organizzando all’interno del piano di dimensionamento scolastico.

Il consigliere ha ricordato che nel PNRR, redatto dal Governo Draghi, ci sono 19 miliardi di euro dedicati al “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”.

L’assessore all’edilizia Marco Scajola ha espresso timori circa l’intenzione del Governo di non coinvolgere le Regioni nella suddivisione delle risorse che, secondo alcune indiscrezioni, andrebbero dirottate direttamente ai Comuni e alle Province.

Secondo l’assessore, in questo caso, la complessità delle procedure rischierebbe di escludere dai fondi, di fatto, le piccole realtà amministrative. Scajola, a questo proposito, ha sottolineato il ruolo istituzionale di programmazione delle Regioni in materia di edilizia scolastica riconosciuto dalla legge quadro n.23 del 1996.

L’assessore Ilaria Cavo ha condiviso le preoccupazioni espresse da Scajola spiegando che le Regioni hanno espresso ufficialmente obiezioni e ha illustrato i fondi attualmente a disposizione della Regione. Cavo ha illustrato nel dettaglio le cifre a disposizione della Liguria per i nuovi edifici scolastici, per mense e palestre.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha invece presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta il motivo della mancata pianificazione delle risorse per portare a termine nell’anno l’offerta formativa “a catalogo” (rivolta agli apprendisti con contratto) e di garantirne la prosecuzione. Il consigliere ha ricordato che questa offerta è “per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili”, e che il datore di lavoro deve ugualmente compilare la Scheda di Rilevazione Apprendista senza poterlo iscrivere ad un corso formativo accreditato.

L’assessore alla Formazione Ilaria Cavo ha annunciato che, con una delibera del 2 dicembre scorso, la giunta ha rifinanziato l’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante con fondi regionali per 187 mila euro e questo assicurerà per la fine del 2021 la continuità dell’offerta formativa facendo ripartire i corsi per 300 apprendisti.