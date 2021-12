Scuola, gli open-day dell’istituto Calasanzio di Carcare e dell’IC di Albenga 1

Savona. Dato il successo e l’interesse dimostrato in occasione dell’open day del liceo Calasanzio di Carcare del 4 dicembre, svoltosi in presenza presso la sede sella scuola, il 14 e il 16 dicembre, dalle 17 alle 19, insegnanti e studenti saranno disponibili online per gli incontri specifici di indirizzo.

Il 14 dicembre, in particolare, si “apriranno le porte” del liceo scientifico e il 16 dicembre quelle del liceo linguistico.

Per partecipare è necessario prenotarsi a questo link. Per ulteriori informazioni scrivere a orientamento@liceocarcare.it. Dirigente e docenti restano comunque a disposizione per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti.

L‘istituto comprensivo Albenga 1 si propone, nell’ambito dell’autonomia, di essere “attento alle esigenze di chi la vive e capace di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali”.

Spiegano dalla scuola: “Le scelte educative messe in atto per raggiungere i traguardi definiti sono le seguenti: favorire la continuità tra i vari ordini di scuola garantendo un’attività scolastica ben organizzata; far acquisire le competenze disciplinari e necessarie alla prosecuzione degli studi e ad un’ educazione permanente; insegnare ad apprendere tenendo conto dei diversi stili cognitivi; educare ai valori sociali del rispetto di sé e degli altri, della tolleranza e della solidarietà, in una continua interazione con le famiglie”.

La scuola primaria “Don Barbera” di via degli Orti sarà aperta a genitori e bimbi martedì 14 dicembre e martedì 14 gennaio dalle 15.30 alle 17.30 e lunedì 10 gennaio dalle 18 alle 19 online su Google Meet (nickname: opendaydonbarbera). L’open day della scuola primaria Montale di Bastia sarà il 20 dicembre e il 10 gennaio dalle 16.15 alle 17.15. La scuola primaria di Campochiesa sarà aperta al pubblico il 18 dicembre dalle 9 alle 12 e il 10 gennaio dalle 16 alle 17.30. Per informazioni contattare lo 0182.20523. La scuola primaria di Carenda in Regione Rollo 96 sarà aperta martedì 11 gennaio dalle 15 alle 17. La scuola primaria di Vadino sarà aperta il 16 dicembre dalle 14.30 alle 16.30.