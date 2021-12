Scuola e Covid, subito Dad con caso positivo: riorganizzazione di hub e tamponi

Savona. Dopo i disagi di questi giorni per le lunghe code relative al boom di richieste di tamponi rapidi a seguito dell’innalzamento della curva epidemica nella popolazione scolastica, la Asl 2 Savonese è costretta a correre ai ripari.

A fronte delle problematiche emerse, con tanto di polemiche, l’azienda sanitaria savonese ha individuato nuovi percorsi e procedure più rapide e nel pomeriggio di oggi ha organizzato un incontro con tutti i dirigenti scolastici ed i referenti per l’emergenza Covid per condividere con loro le nuove modalità che verranno attuate già dai prossimi giorni.

La parte fondamentale di questa riorganizzazione consiste nella programmazione e comunicazione degli appuntamenti per i test rapidi da parte dell’Asl e non più da parte dei dirigenti scolastici, in moda tale da avere una migliore gestione ed un maggiore controllo sul flusso di soggetti da sottoporre a tampone.

Anche l’organizzazione del percorso scuola è stato variato. Questa la nuova proposta dell’Asl: il dirigente scolastico che riceve notizia di una positività mette immediatamente la classe in Dad, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Igiene Pubblica. La Asl trasmetterà quindi un provvedimento al referente scolastico con indicazione della sede, giorno e orario per l’effettuazione del tampone rapido.

Chi avrà esito negativo verrà dato il via libera per tornare a scuola, mentre gli studenti con esito positivo o che non si presentano all’appuntamento verranno messi automaticamente in quarantena.

Rimane la regola che se in una classe vengono individuati solo due positivi scatta la quarantena solo per chi non è vaccinato: gli altri compagni possono rientrare (muniti di autocertificazione a firma dei genitori). In caso di tre positività scatta la quarantena per l’intera classe.

L’altra novità è legata all’orario della segnalazione del caso positivo da parte dell’istituto: se il caso viene comunicato all’Igiene entro le ore 18.00 sarà possibile inserire il tampone rapido necessario nella programmazione del giorno successivo, se la segnalazione arriva dopo tale orario verrà eseguito non il giorno seguente ma due giorni dopo.

Infine sono state confermate le quattro sedi attivate sino ad oggi per i tamponi: quella savonese di via Brilla (Zinola); lo Stadio Riva di Albenga; Campolau di Albenga e via del Collegio a Carcare.

“Tutte quattro le sedi individuate rispettano le caratteristiche previste dalle indicazioni ministeriali e grazie alle modalità di prenotazione nei prossimi giorni la situazione dovrebbe risolversi” afferma l’Asl 2.

“Al riguardo chiediamo di rispettare gli orari indicati al fine di non incorrere in affollamenti e rallentamenti viste anche le specifiche procedure di esecuzione del tampone rapido che, dopo il prelievo, prevede l’attesa di un quarto d’ora, con la consegna dell’esito e della documentazione necessaria per la scuola di riferimento” conclude l’azienda sanitaria savonese.