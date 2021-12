Scontro tra un camion e un’auto in A10: due feriti trasportati al San Paolo

Albisola/Celle. Incidente stradale questa sera intorno alle 20:30 nel tratto tra Albisola e Celle Ligure in A10, precisamente al km 34,5.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro, verificatosi nei pressi di un restringimento di carreggiata, vicino alla Galleria Arma. Ad essere coinvolti due mezzi: un camion e un’auto.

Ad avere la peggio dallo scontro sono stati il conducente e il passeggero dell’autovettura, un uomo e una donna, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Illeso invece il camionista. Fortunatamente le condizioni dei due feriti non sono gravi.

Sul posto sono subito intervenuti il personale del 118 e i militi della Croce Verde e della Croce Oro Mare di Albissola.

Per quanto riguarda la viabilità, l’incidente non ha avuto un grande impatto sul traffico, Autostrade per l’Italia segnala 1 km di coda tra Albisola e Celle Ligure, direzione Genova.