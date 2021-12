Loano. Scontro fra tre mezzi questa sera sulla via Aurelia tra Pietra Ligure e Loano, intorno alle 20. Un’auto (una Nissan) stava svoltando per raggiungere un parcheggio quando è stata centrata da due motocicli (un Tmax e una moto Yamaha) che procedevano in direzione Loano.

A rimanere ferite nello schianto due persone. Da lì si è subito attivata la macchina dei soccorsi che è giunta sul posto dell’incidente con due ambulanze – una della Croce Bianca di Finale e una della Croce Bianca di Borgio – e l’automedica.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale medico, i due feriti sono stati trasportati entrambi al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.