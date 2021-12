Scontro auto-scooter a Savona, soccorsi mobilitati: un ferito

Savona. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Savona, in via Nizza.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, finito a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola e il 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, lo scooterista è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando alle prime informazioni le condizioni della persona ferita non sarebbero gravi.

Il sinistro stradale ha provocato qualche disagio alla circolazione viaria del tardo pomeriggio, per consentire l’azione dei soccorritori e la rimozione dei mezzi incidentati.