Agg. ore 17.00. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario ma per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare. Si tratta di Pietro Lima, classe 1975, residente ad Albenga e dipendente di una ditta di autotrasporti del savonese. Sul corpo dell’uomo verrà con tutta probabilità effettuata l’autopsia.

Albenga. Grave incidente poco prima delle 16 ad Albenga sulla via Aurelia, all’incrocio con via del Cristo.

Secondo quanto riferito a rimanere coinvolti nel sinistro sono un’auto, una Volkswagen Touran, e uno scooter, una Vespa 125.

I due mezzi, che procedevano in direzione levante, sarebbero entrati in contatto ad un incrocio: l’auto stava svoltando a sinistra in una via laterale e, nell’effettuare la manovra, ha urtato lo scooter che evidentemente stava cercando di sorpassare. Questo nonostante il conducente dell’auto avesse segnalato la propria intenzione di girare: “Ho messo la freccia e ho svoltato, poi ho sentito il rumore dell’impatto”, avrebbe spiegato.

A causa dello scontro il mezzo a due ruote è precipitato in un campo oltre il ciglio della strada e lo scooterista in un canale di scolmo parallelo alla carreggiata.

guarda tutte le foto 19



Albenga, incidente sull’Aurelia

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i militi della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia.

Secondo le prime informazioni, il centauro è in gravi condizioni.