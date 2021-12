Sciopero trasporto pubblico, venerdì 14 gennaio anche a Savona

Savona. Le segreterie nazionali dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autofeerro hanno proclamato per venerdì 14 gennaio un nuovo sciopero del trasporto pubblico, che si terrà anche a Savona. L’astensione sarà di 4 ore e avrà dunque effetti limitati sul servizio.

Nel mirino ancora una volta il rinnovo del contratto nazionale: “Le associazioni datoriali hanno riaffermato le proprie posizioni consistenti nella volontà di compensare i costi economici dell’ipotizzata indennità ferie, attraverso il sistema dell’autofinanziamento – si legge nella nota dei sindacati – di fatto senza entrare nel merito del valore complesso del rinnovo di un contratto scaduto il 31 dicembre 2017, che non può essere ridotto alla regolamentazione di un unico istituto, seppur importante, e che rimane l’unico strumento per riconoscere e adeguare i trattamenti economici e normativi di una categoria, quella degli autoferrotranviari internavigatori, che da sempre responsabilmente in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini”.

“Le organizzazioni sindacali, di fronte a tale atteggiamento, non hanno potuto fare altro che confermare la propria posizione, ritenendo irricevibile la richiesta datoriale di ricorrere a forme di autofinanziamento, che avrebbero riflessi anche sulle voci previste dalla contrattazione aziendale, e hanno riaffermato con forza il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nel suo complesso”.

“Il tentativo di conciliazione, non ha prodotto effetti positivi concludendosi con un verbale di mancato accordo. Pertanto – concludono i sindacati – le segreterie nazionali hanno proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 14 gennaio 2022 delle lavoratrici e dei lavoratori autoferrotranviari internavigatori”